În numele legii, şpagă pentru personalul din sistemul sanitar!

În numele legii, șpagă pentru personalul din sistemul sanitar!

Colegiul Medicilor din Cluj cere autorităților să modifice legislația astfel încât să le permită doctorilor să primească o mică “atenție” din partea pacienților (după ce bolnavii s-au însănătoșit), considerând că astfel s-ar diminua corupția din sistemul sanitar. Propunerea Ministerului Sănătății ar fi ca pacienții să nu mai dea medicului bani, ci să-i doneze spitalului în care au fost tratați („Aceeași Mărie, cu altă pălărie!“ - Luminița Onofrei, 38 ani). Pe de altă parte, Casa Națională de Asigurări de Sănătate a propus ca bolnavii să achite o taxă de un euro pentru fiecare serviciu de care beneficiază, după modelul aplicat, „cu succes”, în Ungaria. Cititorii sunt însă dezamăgiți că, în locul unui inventar real al dezastrului din sistemul sanitar românesc, vocile care militează pentru legalizarea șpăgii oferite cadrelor medicale fac totul pentru ca flagelul corupției să rămână, în veci, o boală incurabilă a sistemului („Și, culmea, în plină campanie antișpagă! Incredibil! Foarte bine, să-i ajutăm, în continuare, să-și facă vile pe sănătatea noastră!“ - Ana Maria Zugravu, 31 ani) Ei cer ministrului Sănătății să modifice legislația, însă după modelul italian, astfel încât personalul medical să fie plătit în funcție de competență și dăruire profesională, și să-i fie jenă să întindă mâna la atențiile pacienților. - „Se merge pe ideea ca șpaga, micile atenții, spuneți-le cum vreți, să fie date medicilor abia după terminarea tratamentului, ca semn de mulțumire pentru felul extraordinar în care a fost tratat pacientul. În ce țară își imaginează că trăim cei care pun astfel problema? Păi, la noi, dacă nu dai plicul înainte, și la doctor, și la anestezist, te operezi la calendele grecești sau, probabil, pe lumea cealaltă. Eu cunosc o femeie de serviciu de la mine de la firmă pe care n-o opera nimeni din cauză că nu avea bani să dea la anestezist. Îmi aduc aminte că am făcut chetă ca s-o ajutăm. Cred că a sosit momentul să se spună stop atențiilor și șpăgilor pentru doctori, nicidecum să ne oblige pe toți, în numele legii, să mituim personalul medical. Ar fi prea mult…”. (Anita S., 48 ani) - „În Italia, în afara unei minime atenții, gen buchet de flori, n-ai să vezi pe cineva împingând plicul cu bani în buzunarul doctorului, dar nici doctor care s-ar preta la așa ceva. Explicația este simplă: salariile sunt mari. În loc să-și rezolve problemele grave din sistem, tot pe seama bolnavilor, îi recomand ministrului Sănătății să analizeze cu lupa sistemul medical italian și să ne blagoslovească cu regulile lui. În nici un caz să nu ne oblige, prin lege, să mituim doctorii! De parcă n-ar ști care sunt mentalitățile românilor și cum s-ar traduce la noi legalizarea șpăgii!” (Smaranda Trifu, 43 ani) - „Eu m-aș fi așteptat să se interzică prin lege șpaga pentru doctori și, când colo, se dorește ca orice bolnav, fie că are, fie că nu are, să dea ceva, acolo, la doctor. Păi, dacă ar fi așa, credeți că s-ar mai duce cineva cu mâna goală la doctori? Eu vă spun că, în prezent, chiar dacă sunt mulți care mituiesc doctorii, sunt destui și cei care nu dau un șfanț, fie din principiu, fie din sărăcie. Eu, de exemplu, am o soră medic, care dă cafele unor pacienți pe care ea îi știe că sunt strâmtorați. Păi, cum s-ar mai duce acești oameni la doctori dacă ar ști că legea îi obligă să cotizeze? Probabil că și doctorii ar sta veșnic cu mâna întinsă la ceva ce li se cuvine prin lege. Legalizarea șpăgii mi se pare că va adânci și mai mult corupția din sistem, iar bolnavii vor fi puși în situații și mai delicate decât în prezent”. (Luiza Bucur, 54 ani)