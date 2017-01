„În loc să intre în pielea nazistului, mai bine şi-ar intra în pielea de primar!”

Constănțenii s-au săturat de fițele primarului și îi cer imperios:

„În loc să intre în pielea nazistului, mai bine și-ar intra în pielea de primar!”

Faptul că a purtat o uniformă de general nazist la o recentă prezentare de modă, unde a defilat împreună cu fiul său minor, îmbrăcat ca un soldat al Wehrmacht-ului, indiferent dacă se află sau nu sub incidența legii, este un gest care le-a demonstrat cititorilor noștri că Radu Mazăre „are infinit mai mult chef de fițe, decât de respectarea obligațiilor de primar!” (L. Vlad, 34 ani) l A. Mirea (53 ani), nu-i cere domnului primar Radu Mazăre, pe care l-a votat la fiecare tur de scrutin, să facă vreo autostradă zburătoare peste Constanța „sufocată de toate cele!”, în schimb „îi propun să se așeze pe un podium pus deasupra orașului și sunt convins că o să-i piară cheful să mai defileze ca un manechin consacrat care este când o să vadă toate bilele negre ale Constanței. Poate așa o să înțeleagă mai bine că orașul are nevoie de un primar care să facă treabă, nu de un manechin fițos și extremist, cu chef maxim de distracții. Auzi, tu, și-a intrat în piele de nazist, că doar la pielea de primar ne-a demonstrat că are alergie!”. l „Eu îl cunosc pe Mazăre de mulți ani și pun mâna în foc că el chiar a vrut să provoace lumea cu episodul ăsta, ca și cu celelalte, vezi James Bond etc. Iar acum jubilează că i-a reușit! Chiar dacă știa din start că depășește limitele, acum o face pe naivul, convins că la Românica ține… Probabil că deja se gândește să șocheze cu altceva. Cine știe, poate că o să dispună să se toarne asfalt și pe porțiunea de șosea rămasă… ca în tren din dreptul Liceului Ovidius, ca să-și mai spele din… păcate!” – Gică, din Constanța. l „De ce nu se lasă de… meseria de primar, că nici nu mai știu la al câtelea mandat e, și să-și facă o casă de modă? Atunci să defileze cât o vrea și în ce costume vrea, că oricum la noi legile sunt valabile doar pentru prostime! Credeți că o să plătească pentru fapta lui? Aș!” – Luigia Ion, 36 ani, din Constanța. l „De aia nu are timp domnul primar să se ocupe de Constanța, că îl chinuie talentul de manechin! Dacă era mai tânăr, am fi înțeles, dar la vârsta lui, preocupările astea sunt total deplasate, iar pentru faptul că își antrenează și copilul în trăsnăile lui nu are nici o scuză. Îi dau eu o temă de lucru dacă tot se plictisește: să ordone, cum numai un general neamț adevărat știe s-o facă, să se asfalteze trotuarul din dreptul hipermarket-ului construit în locul fostului ICIL, că arată ca dracu’! Să aibă puțin respect pentru miile de oameni care-și rup picioarele în această zonă extrem de circulată, mai ales că e și stație de autobuz în zonă” - Silvana, 42 ani. l „Din banii pe care i-a dat pe costumul ăla sofisticat mai bine ajuta un copil bolnav de cancer! Sau el e obișnuit să facă pomeni doar cu pui și mălai? – Mariana Alec, 57 ani. l „Mai bine ar face rost de bani europeni să construiască grădinițe, că nu mai avem unde să ne înscriem copiii, în loc să defileze pe podiumurile de modă, că e caraghios pentru un primar să facă teatru din acesta în fața oamenilor, alături de puștoaice!” - Despina A., 31 ani. l „Le recomand tuturor evreilor să nu fie supărați din cauza… generalului primar, pentru că omului chiar nu-i pasă în ce se bagă. Dacă i-ar fi păsat de constănțeni nu le-ar fi construit atâția mastodonți sub nas, luându-le tot aerul și siluind toate parcurile orașului!” – Diana Alexandru, 43 ani. l D. Krasovski (38 ani, din Constanța) apreciază că nu este corect să luăm în vizor copiii politicienilor, cu atât mai mult dacă aceștia sunt minori: „Dar ce te faci atunci când tații lor o cer musai și musai? În vreme ce băiatul meu, în vârstă de 15 ani, mi-a spus că este dispus să muncească la o stație de spălat mașini, ca să mai ajute familia de când am rămas șomer (am și eu studii superioare, sunt inginer constructor, dar am rămas fără slujbă, asta e criza!) - l-am auzit pe copilul domnului primar că are afacerea lui și că i-a ieșit anul trecut un profit de 4.000 de dolari. Fiu-meu a făcut niște ochi cât cepele când l-a auzit chiar pe cel mic spunând astea la un post central de televiziune. Acum, tatăl lui l-a scos la înaintare nu ca om de afaceri, ci ca manechin, adică ordonanță nazistă. Este foarte bine că a intrat în atenția instituțiilor statului pentru acest fel de comportament, poate că asta o să-l ajute pe cel mic, să fie lăsat de tatăl lui să-și vadă de școală și de ale vârstei. Fiu-meu știe de la colegii lui că Răducu e OK, problema e la felul cum îl influențează taică-su! Care, primar fiind, face fițe pe podiumuri de modă, în loc să facă treaba pentru care a fost ales! Sper să se schimbe ceva după tot scandalul ăsta, nu să rămână doar o furtună într-un pahar cu apă”.