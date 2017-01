„În Germania, s-ar face închisoare pentru aşa ceva!“

Constanța, sufocată de munți de gunoaie

„În Germania, s-ar face închisoare pentru așa ceva!“

Cu toate că, teoretic, „nesimțirea“ este sancționată și în România, practica demonstrează că puțini sunt cei care suportă consecințele legii. Alții, în schimb, invocă, din când în când, societățile civilizate, regretă că nu facem parte din ele și îi doare să se spună despre români că au cumva în sânge… lipsa simțului civic: „Locuiesc pe strada Albăstrelelor (zona complex Abator, așa o știe lumea de ani de zile) și nu-mi place deloc ce-mi văd ochii – ni s-a plâns A. Popa. E vorba de gunoaie de tot felul, de la moloz, până la ambalaje și saci plini cu resturi de toate felurile, care se adună de la o zi la alta, grație… eforturilor celor de la magazinul din perimetru, dar și ale altora care profită de… colecția de mizerie și tot aruncă și iar aruncă gunoaie, că e mai ușor așa, să arunci la întâmplare, mai ales că nu te amendează nimeni. Culmea e că platforma de gunoi e la doi pași! Am fost de multe ori în Germania și vă spun sincer că acolo s-ar face închisoare pentru așa ceva! Nemții nu-și permit să scape nici măcar un șervețel pe jos, darămi-te să arunce gunoaiele în dispreț față de concetățeni!”. „Inspectorul primăriei se face că plouă!“ Un alt cititor al ziarului nostru, V. Ilie, ne-a spus că a cerut Corpului de control al primăriei să intervină, în speranța că cei care și-au făcut obiceiul de a depozita aici tot felul de gunoaie vor fi amendați, iar mizeria va ajunge acolo unde îi este locul. I s-a recomandat să ia legătura personal chiar cu inspectorul răspunzător de această zonă: „Vă dați seama cu cât respect a fost primit semnalul meu, ce de birocrație! Totuși, m-am conformat și am vorbit la telefon chiar cu inspectorul în cauză, care mi-a promis că va veni în inspecție. Credeți că a călcat cineva pe aici? Citesc Cugetul și sper că după ce veți scrie despre această situație, o să dispară acest focar de mizerie, mai ales că a venit căldura, cu toate consecințele ei!”. Gunoaiele - magnet pentru maidanezi O altă locatară a străzii Albăstrelelor, mamă a doi copii, este îngrozită că acest focar este un adevărat magnet pentru câinii vagabonzi din zonă, spre disperarea copiilor care se joacă în perimetrul respectiv. „Altfel, suntem amendați pentru orice fleac, dar mizeria asta n-o vede nimeni! Normal că am dreptul să mă gândesc că se face cuiva vreo favoare, din moment ce nu suportă consecințele legii, ca noi toți!” Cetățenii zonei așteaptă ziua în care vom trăi în armonie cu tot ce ne înconjoară. Până când fiecare cetățean va pune însă preț pe un minim set de principii morale și civice, ei speră că autoritățile locale își vor face datoria, astfel încât cei care disprețuiesc mediul în care trăiesc să simtă usturimea consecințelor.