În cura de slăbire, cântăritul exagerat demoralizează

„Înainte de nașterea copilului meu (eveniment care a avut loc acum șapte ani), nu aveam probleme cu silueta. Este adevărat că nu nici nu băgam în mine ca disperata, dar, oricum, din 51 de kilograme nu ieșeam, la o înălțime de 1,73 m. Necazul meu a pornit din lunile de sarcină – când, pe motiv că bebelușul trebuie să se dezvolte bine – am mâncat peste măsură, fără să mă streseze kilogramele adunate. Îmi tot ziceam că o să mă slăbească bebelușul după ce se va naște. Dar nu întotdeauna socoteala de acasă se potrivește cu aceea din târg, pentru că, în loc să slăbesc, eu mâncam din nou peste măsură ca să pot alăpta cât mai multe luni, așa că am mai pus pe mine. După ce n-am mai alăptat, am încercat tot felul de regimuri de slăbire, mai dădeam eu un pic jos, dar când mă urcam pe cântar, mi se făcea rău, nu eram mulțumită deloc. Ajunsesem să fiu obsedată de acest obiect. Toată ziua mă cântăream și mă enervam de ceea ce vedeam. La un moment dat, m-am supărat așa de tare, încât l-am aruncat pe fereastră. Puțin a lipsit să nu nenorocesc un copil care tocmai trecea prin spatele blocului în care locuiesc. Dar n-am rezistat mult timp fără cântar, așa că mi-am cumpărat altul, și mai scump. Înainte de a intra în postul Sfintei Marii m-am apucat iar de un regim de slăbire. Dar simt că o iau din loc, mă scol chiar și noaptea, ca să mă urc pe cântar să văd cât am dat jos. Cred că este ceva pe fond psihic, nu știu ce să mai zic, dar dacă o să continui așa, simt că o voi lua de-a binelea din loc. Aș vrea tare mult să nu mă mai comport așa, dar nu știu cum să procedez. Poate că o să mă ajutați dumneavoastră, lucru pentru care vă mulțumesc din inimă” - Silvia L., 42 ani”. Excesele au urmări nefaste Cântarul ar trebui să fie mereu cel mai bun aliat al persoanei care ține la silueta sa, însă în perioada unei cure de slăbire, specialiștii confirmă că el chiar devine obiectul principal din casă. Pentru ca el să-și păstreze, însă, pe tot parcursul dietei acest statut, condiția esențială este să nu facem excese în a ne cântări. “Pornindu-se de la faptul că nimeni nu poate avea o greutate constantă nici măcar pe parcursul aceleiași zile, cântăritul exagerat poate demoraliza persoana care și-a făcut o obsesie din a-și testa non-stop greutatea, în mod special atunci când face eforturi disperate ca să slăbească” – ne-a spus psihologul Speranța Băcana. Se poate scăpa de obsesia cântarului Celor care doresc să se vindece de obsesia cântarului, antrenorul Liviu Salcie le face câteva recomandări: - așezați cântarul în baie, direct pe gresie - cântăriți-vă o dată pe zi, dacă doriți neapărat să vă testați constant greutatea, dar fără să schimbați câtuși de puțin poziția cântarului - cântăriți-vă dimineața, pe stomacul gol, de preferință îmbrăcată în aceleași haine - ideal ar fi să faceți și un grafic al greutății, pe care să-l completați la fiecare cântărit, dacă nu aveți un cântar performant, de mare precizie, programat să facă singur acest grafic. Mult succes!