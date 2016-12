În ce… conturi intră banii cerşetorilor?

În ce… conturi intră banii cerșetorilor?

„Probabil că mulți o să mă considere un om fără inimă, dar vă spun din start, cerșetorii mă lasă rece, indiferent cum arată ei. Am avut ocazia să aflu din surse foarte sigure că milogii obligați să stea cu mâna întinsă nu iau aproape niciun ban din câți câștigă și din cauza asta nu dau la nimeni niciun șfanț. Degeaba procedez eu așa, în urma mea vin mii de oameni, chipurile cu inimă mare, care le dau câte ceva. De aia sunt pline intersecțiile de cerșetori și n-o să scăpăm în veci de ei dacă nu facem ceva. Am văzut cu ochii mei că poliția se mai ia de ei, dispar câteva ore din peisaj, apoi se întorc fără probleme” – ne-a spus Gabriel Tudose, din Constanța.După modelul altor orașe din țară, care susțin campanii serioase pentru scoaterea din peisaj a cerșetorilor, prin montarea unor panouri cu textul: „Nu dați bani cerșetorilor în intersecții!”, cititorul nostru propune ca aceeași metodă să se aplice și la Constanța.„Darnicii” să fie amendați!Ca unul care își câștigă existența șofând și a fost pe punctul de a provoca accidente grave din cauza cerșetorilor care n-au nicio problemă să facă slalom printre mașini („Am luat o dată un țânc de vreo șase ani pe parbriz, în intersecția Trocadero, mi-a apărut brusc în față, și astăzi, după cinci ani, am coșmaruri noaptea!”), bărbatul consideră că persoanele care dau bani cerșetorilor trebuie amendate. Din simplul motiv că prin milostenia lor nu fac altceva decât să-i încurajeze pe cei care se află în spatele amărâților obligați să stea cu mâna întinsă, indiferent de aspectul vremii sau de starea lor de sănătate: „Nu degeaba se spune că există o mafie a cerșetorilor. Așteptăm ca poliția să destructureze această mafie!”