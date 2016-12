În câte zile se declară naşterea unui copil

În câte zile se declară nașterea unui copil

„Mai trebuie să fie declarat la Starea Civilă un copil care a trăit numai câteva ore după naștere sau se ocupă cei de la spital?” - întreabă Natalia Popescu.v v vCând este vorba despre declararea și înregistrarea nașterii unui copil, Rodica Crăciun, șefa Stării Civile Constanța, a ținut să precizeze că există un termen, diferit pentru fiecare situație în parte: a) 15 zile de la data nașterii, pentru copilul născut viu și aflat în viață; b) 3 zile de la data nașterii, pentru copilul născut mort; c) 24 ore de la data decesului, pentru copilul născut viu, dar decedat înăuntrul termenului de 15 zile; d) 30 de zile pentru copilul cu vârsta de până la un an, găsit sau părăsit de mamă în maternitate sau în unități sanitare.Important! Dacă declarația a fost făcută după expirarea termenelor prevăzute de lege, dar într-un an de la data nașterii, înregistrarea nașterii se face cu aprobarea primarului, respectiv a șefului misiunii diplomatice sau al oficiului consular de carieră și se va menționa motivul întârzierii.Dacă declarația a fost făcută după trecerea unui an de la data nașterii, actul de naștere se întocmește în baza hotărârii judecătorești definitive și irevocabile, privind încuviințarea înregistrării tardive, care trebuie să conțină toate datele necesare înregistrării.