În câte tranşe poate fi împărţit concediul

În câte tranșe poate fi împărțit concediul

„Scrie în lege că salariatul este obligat să-și ia tot concediul de odihnă odată? Dar dacă, motivat, din cauza nevoilor firmei sau ale salariatului, concediul se împarte, asta e legal sau o înțelegere între părți? Cu mulțumiri pentru înțelegere, Loredana Mirea”.Fără doar și poate, varianta efectuării concediului de odihnă în întregime este legală. Potrivit specialistei în probleme de muncă, Mihaela Crivea, și fracționarea concediilor de odihnă este posibilă, dar numai în anumite condiții stipulate în mod expres de lege. Mai exact, în situațiile de programare în mai multe tranșe, angajatorul are obligația să stabilească această programare astfel încât toți salariații să poată efectua pe parcursul unui an calendaristic cel puțin zece zile lucrătoare de concediu de odihnă fără întrerupere. Iar dată, din motive justificate, un salariat nu-și poate face tot concediul la care are dreptul, angajatorul va fi obligat să-i aprobe concediul cuvenit până la finele anului următor. La fel de important de știut este că nu este legal ca un angajat să aibă un concediu de odihnă mai mic de 20 de zile lucrătoare. Pe de altă parte, durata concediului se acordă proporțional cu activitatea prestată de salariatul respectiv.Cât privește sărbătorile legale, dar și zilele libere plătite așa cum sunt prevăzute în contractul colectiv de muncă, acestea nu sunt incluse în durata concediului de odihnă anual.