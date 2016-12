În cancerul de sân se iradiază zona implicată

Pentru sănătatea dumneavoastră

„Am fost depistată cu cancer la sân și mai am câteva investigații de făcut, dar mai mult ca sigur o să trec pe chimioterapie. Vă rog din suflet dacă puteți să-mi dați niște informații despre procedura asta și de ce nu se poate trece peste ea, ce porțiuni se iradiază și în ce fel? Nu știu de ce, dar mi-e teamă de ce o să urmeze. Vă mulțumesc din suflet și vă doresc multă, multă sănătate! Elena, 43 ani”. v v v Chimioterapia și radioterapia, pe lângă chirurgie, sunt principalele modalități terapeutice în tratamentul cancerului. Dată fiind toxicitatea acestora pentru celule, cele mai multe chimioterapice anticanceroase se administrează intravenos - ne-a explicat dr. Ion Ieremia, tocmai pentru a nu produce leziuni venelor puncționale. Există însă și medicamente cu administrare orală, dar pentru anumite tipuri de cancer. Chimioterapia folosește substanțe chimice toxice pentru celule în ge-neral și în special pentru celula neoplazică. Dozele de chimioterapice sunt în așa fel alese încât să fie cât mai puțin toxice pentru organism, dar cu efect suficient de nociv pentru celulele neoplazice. În plus, se fac cure de chimioterapie pentru ca celulele normale ale organismului să se poată regenera. Toxicitatea generală a chimioterapicelor explică, de exemplu, căderea temporară a părului în cursul curelor. Radioterapia (iradierea terapeutică) folosește radiații ionizante (radiații care modifică structura substanțelor organice: radiații X, gama etc). Aceste radiații vor produce modificări în structura celulelor, în urma cărora acestea vor muri. Și în acest caz, dozele de radiații sunt alese astfel încât să fie suficient de puternice pentru a distruge celulele neoplazice, dar cu efecte acceptabile pentru celulele normale. În cancerul la sân se va iradia zona sânului implicat (operat), cât și zonele cu nodulii limfatici regionali prinși de neoplazie sau neextirpați chirurgical. În concluzie, chimioterapia și radioterapia sunt soluții terapeutice majore în tratamentul cancerului. Chiar dacă este greu de suportat de către unele persoane, continuarea tratamentului este foarte importantă.