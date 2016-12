"În blocul nostru, a început infernul!"

An de an, această perioadă a anului este cea în care orașul se umple de turiști. Având în vedere prețurile piperate cerute de hotelieri, mulți dintre ei preferă să se cazeze la particulari, în apartamente de bloc, neavând nicio jenă să chefuiască până dimineața, că doar sunt în concediu. Pe de altă parte, locatarii obligați să tot facă nopți albe caută disperați soluții împotriva „chiriașilor nesimțiți”.Mai mulți președinți de asociații au dorit să atragă atenția asupra unui cerc vicios în care au intrat fără voia lor și din care nu prea au soluții de ieșire. S-a ajuns în această situație din cauza unor proprietari care, fie au apartamente de închiriat, fie, în perioada verii, se retrag la țară, pentru a-și închiria locuințele. Ei atrag atenția însă că nu închiriatul în sine e problema, ci „deranjul” mare pe care îl fac unii chiriași, care profită că proprietarii sunt de negăsit și o țin tot într-o petrecere, până dimineața, lucru greu de suportat într-un apartament de bloc. Al doilea necaz este că, indiferent dacă proprietarii sunt sau nu în regulă cu „Fiscul”, niciunul nu pare dispus să suporte cheltuielile comune pentru chiriași. „Pentru cei fără contracte am anunțat la secția financiară de pe Tulcei și ne-au zis că trebuie să facem tabel și adresă de la asociație, ca să trimită un delegat de la Fisc. Am anunțat și poliția, care i-a amendat pentru tulburarea liniștii publice. Numai că proprietarii au apărut ca din senin, să mă omoare, ne-au spart geamurile de la apartamente. Apoi au dat fuga la Fisc și au făcut contracte pe trei camere cu 100 lei pe lună chirie. Coșmarul cel mai negru ține de gălăgie. Au fost chiriași care la două noaptea lăsau copiii să joace fotbal în dormitor, iar ei beau, mă mir că mi-au deschis ușa. I-am rugat să se potolească și am primit la schimb înjurături și apostrofări de genul… . I-am spus proprietarului să-i dea afară, dar mi-a întors spatele” -ne-a spus Silviu Ivan, unul dintre președinți.Sprijin de la UAPPreședinții asociațiilor cu probleme au dorit să atragă atenția asupra acestor realități, în speranța că la nivelul Uniunii Județene a Asociațiilor de Proprietari se va face un regulament-cadru pentru toate asociațiile din oraș, prin care proprietarii să fie obligați, prin hotărâre a adunării generale, să-și țină chiriașii sub control, iar dacă nu reușesc acest lucru, să-i dea afară. Odată create asemenea precedente, consideră ei, ar exista premise ca astfel de lucruri să nu se mai întâmple sau să fie cazuri izolate. „Ce mai e de făcut dacă, după ce l-ai reclamat la poliție îți sparge geamurile și te amenință? Decât să-l reclami din nou la Poliție, poliția să-l amendeze din nou, după care repetă figura. Credeți-mă, am făcut de câteva ori sportul ăsta, l-aș face în continuare dacă s-ar vedea efectele. Suntem afiliați, plătim cotizație și sper să rezolvăm problema la nivelul Uniunii de Proprietari”, ne-a mai spus Silviu Ivan.Instanța, singura soluție!Potrivit președintelui Uniunii Județene a Asociațiilor de proprietari, Marcel Dragu, astfel de lucruri se întâmplă în foarte multe asociații din cauză că legislația actuală sancționează proprietarii doar în situația schimbării destinației locuințelor. Pe când, la nivelul conducerii asociației „plouă cu sancțiuni pentru tot felul de lucruri”, ceea ce creează un dezechilibru, de care mulți profită. Președintele UAP folosește acest prilej pentru a informa asociațiile afiliate că la nivelul uniunii s-au făcut, constant, demersuri pe lângă toate guvernele, în vederea modificării legislației actuale: „Pentru adoptarea unei legi, e nevoie de colaborarea a două compartimente: tehnic și politic. Dacă Guvernul ne-a înțeles, lucrurile s-au împotmolit la politic, unde sunt alte interese, alte preocupări. Fiind în joc situația proprietarilor caselor de vacanță, care, potrivit propunerilor noastre, ar fi trebuit să răspundă de faptele chiriașilor, totul s-a băgat la sertar, iar noi ne luptăm cu morile de vânt”.Pe cale de consecință, singura soluție în acest caz este ca președinții de asociații să întocmească un act de constatare împreună cu polițistul de proximitate, pe baza căruia să-i acționeze în judecată pe proprietarii indiferenți. De asemenea, pot cere ajutorul Poliției din motive de tulburare a liniștii publice, procedură la care se și recurge în majoritatea situațiilor. Din păcate, sunt mulți care cedează în fața „recidiviștilor”. Chiar și reclamanții de profesie s-ar sătura să tot cheme poliția ori de câte ori se produce scandal în bloc…