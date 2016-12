„În asociaţia noastră s-a declanşat infernul!“

Scandal pe strada Soveja

„În asociația noastră s-a declanșat infernul!“

Deși a fost destituit, administratorul refuză să predea gestiunea, iscând un mare scandal. Din această cauză, activitatea asociației de proprietari este practic blocată: oamenii nu pot plăti întreținerea, procesul de acordare a subvențiilor pentru încălzire este paralizat, iar riscul debranșării a 80 de apartamente de la RAJA, Enel și RADET este iminent.Pe de altă parte, Primăria și Poliția ridică din umeri…În numele celor aproape o sută de familii disperate că nu-și pot plăti întreținerea ni s-a adresat Nicolae Omuț, în calitate de președinte al Asociației de proprietari nr. 231, din strada Soveja nr. 96, bloc 70, care susține că încă din 23 mai a.c., comitetul executiv i-a imputat administratorului Liliana Tomescu încălcări de la statut, modul defectuos în care își îndeplinește sarcinile de administrator: „Cu toate astea, a continuat să lucreze la fel, așa că pe 17 octombrie 2012 a fost destituită legal, prezentându-i-se în scris toate neregulile. În primul rând, e vorba de o fraudă de 4497 lei și sume nejustificate de peste 1605 lei. Am descoperit că introducea în cheltuieli lucrări fără hotărârea comitetului executiv, accepta lucrări de reparații pe o scară fără o hotărâre a locatarilor sau măcar a șefului de scară. Deși a preluat gestiunea fostului administrator fără lipsuri, ulterior a început să-i aducă acuze nefondate de furt, a refuzat să achite tot felul de lucrări făcute prin contract timp de trei luni de zile. Cu toate că administratorul este un simplu angajat și nu are putere de decizie, și-a arogat de nenumărate ori, fără știrea comitetului executiv, tot felul de prerogative etc. etc.. Problema e că după ce a fost destituită a început să instige, să defăimeze, să amenințe în stânga și-n dreapta, pe motiv că ar fi lucrat în poliție și își permite. Drept răzbu-nare, refuză să predea gestiunea, iar toată activitatea asociației este sută la sută blocată din data de 17 octombrie. Nu avem facturi de la utilități, nu se poate plăti întreținerea, nimic… În asociația noastră s-a declanșat infernul!”.Primăria nu se bagă!Văzând că problema nu se re-zolvă amiabil, de la data demiterii și până în prezent, președintele asociației a făcut trei demersuri la Serviciul de sprijinire a asociațiilor de proprietari din primărie din strada Amzacea, unde i s-a spus că: „În realitate, ca administrator cu atestat la asociația noastră apare Bulgariu Elena. Mi-am amintit că în discuții cu luni de zile în urmă spunea că a mai chemat-o și Baciu, și Ciobanu, dar de Bulgariu nu știam! Ultima dată când am fost la primărie mi s-a spus că voi primi răspuns în scris, precum că ei nu pot să rezolve probleme de predare-primire gestiune. Nu primăria trebuie să elucideze misterul cu atestatul și să trimită experți pentru verificări, prin serviciul de sprijinire asociații?”.„Poliția ne-a expediat la primărie și tribunal!“Președintele asociației susține că a depus alte patru memorii la Secția II Poliție, considerând că oamenii legii vor avea putere s-o convingă pe fosta angajată că trebuie să predea urgent actele asociației: „S-a deplasat la asociație agentul Turliu, ne-a spus că nu e de competența lor, că trebuie făcută expertiză cu experți de la primă-rie. Pe de altă parte, doamna Tomescu se laudă că a lucrat în poliție…”.Oamenii au cerut ajutorul primăriei și poliției doar pentru deblocarea contabilității asociației, nicidecum pentru rezolvarea acuzațiilor privind eventualele fraude: „Normal că o să mergem în justiție, am depus deja sesizare la Parchet. Dacă o dăm în judecată ca să ne dea actele, la cât durează un proces, înseamnă că rămânem blocați mult și bine! Sunt aproape o sută de familii care nu-și pot plăti întreținerea, e grav!”.Toți cei afectați îi cer fostului administrator, și pe această cale, să lase animozitățile deoparte și să nu se joace cu soarta lor. De asemenea, cer instituțiilor abilitate implicarea urgentă pentru deblo-carea situației: „Dacă noi înjurăm pe cineva, ne ia urgent la secție! Doamna Tomescu ne-a amenințat și ne-a împroșcat pe mulți locatari cu vorbe grele, dar nimeni nu se ia de dânsa. Cum își permite să țină acasă niște acte care nu-i aparțin?”.v v vN.R. Am încercat de nenumărate ori să luăm legătura cu adminis-tratorul vizat, însă nu ne-a răspuns. Locatarii spusțin că de când cu acest imens scandal, nici lor nu le mai răspunde la telefon. Așa că o așteptăm la redacție, pentru a-și prezenta punctul de vedere pe marginea celor reclamate mai sus.Vom reveni.