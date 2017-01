Impută asociaţiei de proprietari tot felul de abuzuri

Impută asociației de proprietari tot felul de abuzuri

Autoritățile, fie ele locale sau centrale, sunt bombardate zilnic cu mii de cereri, sesizări, sugestii și reclamații, multe fiind anonime, petițiile fiind o formă democratică de comunicare între cetățean și autorități, deseori acestea rămânând ultima soluție pentru cel neîndreptățit. Deosebit de frecvente sunt reclamațiile în care reprezentanții unor asociații de locatari sunt acuzați de diverse nereguli, sau situații în care vecinii se pârăsc unul pe altul, din păcate, de multe ori, din răzbunare. "Subsemnatul C. Șuță, domiciliat în Constanța, str. Sălciilor nr. 21, am trimis nenumărate sesizări Serviciului de sprijinire și îndrumare a asociațiilor de proprietari, în care arătam că asociația 374, în ultimii trei ani, a funcționat fără comitet executiv și comisie de cenzori; nu s-au convocat adunări generale anuale, unde ar fi trebuit să se stabilească bugetul de venituri și cheltuieli și să se facă dările de seamă, fondurile fiind stabilite de președinte și administrator, cu de la ei putere; nu sunt trecute la întreținere toate persoanele; nu mi se permite să folosesc uscătorul, iar președintele și administratorul au făcut ce au vrut cu banii asociației, fără să fie controlați niciodată. Am cerut acestui serviciu de îndrumare ca, în conformitate cu HG 400 din 2003, să facă un control financiar-contabil la asociație și să-mi comunice rezultatul verificărilor și vreau să vă spun că răspunsurile primite nu m-au mulțumit. Este adevărat că s-a ales un comitet executiv, însă comisia de cenzori, deși legea obligă să fie formată din trei persoane, la noi s-a numit doar un cenzor. Din cauză că mă implic prea mult, deranjez. De fapt, cunoscând legislația, sunt singurul care a observat toate aceste nereguli, căci românul nostru este obișnuit să nu se bage și să înghită orice." Primăria a dispus verificări punctuale Din partea Serviciului de sprijinire și îndrumare a asociațiilor de proprietari din cadrul primăriei, de aspectele sesizate de cititorul nostru s-a ocupat Daniel Cristea, care ne-a spus că acest „război” s-a declanșat din cauză că un vecin nu-și trecuse și nepotul la întreținere. „Am avut o discuție cu tatăl copilului, care ne-a declarat că, seara, își ia copilul acasă. Probabil că domnul Șuță a considerat acest răspuns nefavorabil și a început să caute tot felul de alte chichițe în asociație. Sincer, nu știu cum interpretează dânsul legea, dar i-am recomandat ca, în situația în care are dovezi că persoanele care conduc asociația au produs prejudicii, fie să se adreseze poliției, fie ca asociația să contacteze un expert contabil, întrucât serviciul nostru nu are abilitarea legală să efectueze verificări financiar-contabile”. Referitor la celelalte aspecte sesizate, Daniel Cristea ne-a explicat că asociația a respectat dispozițiile serviciului pe care-l reprezintă și a ales un nou comitet executiv, format din cinci membri, și doar un singur cenzor, lucru permis de lege în situația în care acesta este contabil autorizat sau expert contabil. Uscătorul… găzduiește biroul asociației Mia Evcodchin, administratorul asociației, susține că acuzațiile ce i se aduc sunt nefondate. Referitor la uscător, a precizat că acesta este locul în care se află biroul asociației. „M-a reclamat la primărie de nenumărate ori, și de fiecare dată am prezentat toate documentele solicitate. Cum poate să spună că nu mă controlează nimeni? M-a reclamat și la poliție. M-a jignit, m-a făcut țigancă, s-a bătut cu vecinii. De fapt, este în relații proaste cu toți locatarii. Nu este adevărat nimic din ceea ce reclamă. De fiecare dată l-am invitat civilizat să vină la adunările generale, să ridice acolo toate nemulțumirile pe care le reclamă peste tot. A venit o singură dată, s-a certat cu toată lumea, după care nu l-am mai prins la nici o ședință. Din 105 titulari de apartamente, el este singurul nemulțumit. Eu sunt verificată, controlată, nu sunt probleme, toate datoriile sunt plătite, toate evidențele sunt corecte. Deși nu-mi face plăcere, mă văd obligată să spun că chiar dânsul este cel care ne sfidează, refuzând să plătească atât fondul de rulment, cât și cel de reparații. M-au verificat de nu știu câte ori cei de la primărie, iar lucrurile sunt în ordine”. Nefiind adepta stărilor conflictuale, administratorul asociației, Mia Evdochin, îl invită, și pe această cale, pe C. Șuță, să discute civilizat, în cadrul adunărilor generale ale asociației, în fața tuturor locatarilor, despre toate problemele pe care le consideră a fi în neregulă, socotind că orice litigiu poate fi aplanat printr-o bună comunicare și cu documentele pe masă.