Importul unei maşini din SUA

1

USA mai bun ca UiE?

Daca ai ajuns in SUA,de ce sa te mai intorci altfel decat in vizita? Si daca te intorci,vii naibii cu zece masini la pretul lor,le vinzi la noi la pret oricum mai mic decat iau hotii astia si te scoti cu plus. Pe urma o sa-ti dai seama ca tot acolo e mai bine si te oftici ca te-ai intors.