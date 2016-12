Împărtăşania cu aceeaşi linguriţă agită mămicile de bebeluşi

VOX POPULI

Împărtășania cu aceeași linguriță agită mămicile de bebeluși

Chiar dacă sunt de acord că puterea împărtășaniei este extrem de mare, de departe, cei mai îngrijorați de practica folosirii aceleiași lingurițe pentru toți credincioșii sunt părinții bebelușilor cu vârsta până la un an, care au fost puși în gardă de medici că există riscul contactării unor boli. Pe de altă parte, slujitorii Bisericii susțin că este exclusă îmbolnăvirea de la Sfânta Împărtășanie. Problema linguriței de unică folosință, care ar trebui să fie acceptată pentru împărtășanie, a stârnit controverse și în acest an. Părerea credincioșilor este împărțită: în timp ce unii nu par deloc deranjați de această practică, părinții care au copii foarte mici au reticențe în a-și împărtăși bebelușii cu o linguriță „care se plimbă prin toate gurile”, de teamă să nu contacteze unele boli. Avertizată de pediatru „Eu sunt credincioasă, m-am împărtășit de fiecare Paști, mă voi împărtăși din nou în acest an - ne-a spus Mioara C. Nu la mine e problema! Am un bebeluș de trei luni, am întrebat pediatrul dacă e bine să-l împărtășesc, însă mi-a spus că o fac pe răspunderea mea. Pot să-mi asum eu riscuri când e vorba de un copil născut după lungi tratamente?”. Apoi, femeia a înșirat bolile despre care medicul pediatru i-a spus că se pot lua prin salivă: hepatita A sau mono-nucleoza infecțioasă, bolile infecțioase de la nivelul cavității bucale, aftele, ciuperci precum candida etc. Ea nu înțelege de ce există atâta opoziție din partea Bisericii Ortodoxe Române față de folosirea unei lingurițe de unică folosință, măcar de către cei care doresc acest lucru. Sunt și preoți cu altă părere „Eu știam că argintul este un bun dezinfectant, însă pediatra fetiței mele, în vârstă de nouă luni, mi-a spus că explicația asta nu e valabilă din punct de vedere medical din simplul motiv că vinul e diluat. De asemenea, timpul e prea scurt, iar lingurița practic nu are timp să se dezinfecteze. Eu am văzut în București preoți care, dacă părinții doresc, îi împăr-tășesc pe copii cu lingurițe de unică folosință. La noi de ce nu e permis? Credința e una, iar transmiterea microbilor cu totul altceva!” (Miruna Felcer, 34 ani). Cerc vicios… „Eu înțeleg că asta este tradiția Bisericii Ortodoxe. Ceea ce nu înțeleg e pe ce se bazează reprezentanții ei când spun, răspicat, că nimeni nu s-a îmbolnăvit, până acum, după ce s-a împărtășit cu lingurița care trece de la unul la altul? – este dilema Deliei V. (41 ani). E vorba de boli cu incubație îndelungată, iar cauzele, să mă ierte Dumnezeu, sunt greu de depistat. Așa că îndoiala rămâne. Trebuie să se țină cont și de părerea unor credincioși, ca să primească și ei împărtășania cu sufletul deschis”. Idei de la credincioși Rusoaica Svetlana O. este căsătorită cu un român. Are un bebeluș de cinci luni, pe care soacra ei nici nu concepe să nu-l împărtășească în această săp-tămână: „Sunt în mare încur-cătură. Am avut norocul să intru într-o familie frumoasă și n-aș vrea să-i fac să se simtă prost. Dar nici să-mi împărtășesc bebelușul cu aceeași linguriță n-o să accept, mai ales că eu sunt obișnuită cum se face împărtășania în Biserica Ortodoxă Rusă. Pentru cei care nu știu, e un sistem care permite ca vinul sfânt din linguriță să picure în gura credinciosului fără să o atingă deloc. Nu mai sunt discuții ca la români, pentru că aceeași linguriță a preotului rămâne la fel de curată și după împărtășirea a sute de oameni. Și, credeți-mă, suntem și noi oameni foarte credincioși!”. Teologul A. Pitcoavă ne-a spus că, din punct de vedere teologic, lingurița este doar un mijloc prin care se primește împărtășania. Iar comunitatea credincioșilor nu este simbolizată de linguriță, ci de potir. De aceea crede că împărtășania cu lingurițe de unică folosință, mai ales când credincioșii au această dorință, nu ar altera cu nimic sfântă taină a împărtășaniei.