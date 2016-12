„Îmi plouă-n cap, iar vecinul nu repară!“

Probabil că dacă toți cei care locuiesc la bloc ar ști că niciun proprietar nu are voie să aducă prejudicii proprietății comune sau individuale, că legea îi obligă să-și mențină propria locuință în stare bună, pe propria cheltuială, litigiile de genul celui prezentat mai jos nu ar exista sau ar fi în număr mai mic.„Discuțiile cu vecinul de deasupra au pornit de când a început să picure în baia de serviciu. La început am pus un lighean pe care trebuia să-l golesc din ce în ce mai des, nici nu puteam să plec de acasă, norocul meu că sunt pensionar. Am sunat la ușa vecinului, dar nu mi-a răs-puns. Administratorul mi-a zis că nu răspunde la nimeni din bloc și e cam țâfnos, a avut și un proces cu el. M-am postat în fața aparta-mentului și am apucat să-i spun ce mă doare. În loc să-mi răspundă, m-a întrebat el pe mine dacă mi-ar conveni să-mi stric baia proaspăt renovată pe bani grei pentru câteva picături de apă? Apoi mi-a întors spatele, a pus cheia în broască și mi-a trântit ușa-n nas. Chiar așa să fie viața la bloc, fără nicio regulă? De administrator nu-i pasă, de vecininu-i pasă!” -se întreabă Ionel Ivan.Nimeni nu-i de capul luiÎn cele mai multe cazuri, litigiile de la nivelul asociațiilor se acuti-zează în primul rând din necu-noașterea drepturilor și a obliga-țiilor. Mai mult, Marcel Dragu, președintele Uniunii Județene a Asociațiilor de Proprietari Constanța, ne-a explicat că deși face eforturi pentru a ține legătura cu asociațiile arondate uniunii, de multe ori, mesajele sale nu ajung la urechile locatarilor. De aceea, atrage atenția tuturor celor care se află în situații similare că trebuie să facă un minim efort pentru a-și cunoaște drepturile, dar și obligațiile: „Este vorba despre drepturi consemnate în Legea nr. 230/2007, HG 1588/2007, dar și în statutul asociației și în acordul de asociere, nu despre niște norme închipuite. Totul este ca oamenii să le ceară de la administratorii de imobil în copii xerox, să-și facă un dosar cu ele, la care să adauge pe parcurs și alte acte care privesc apartamentul și blocul în care locuiesc”.Când se întâmplă ca unul dintre proprietari sau chiriași să împiedice, cu bună-știință și sub orice formă, folosirea normală a clădirii de locuit, creând prejudicii celorlalți proprietari ori chiriași, proprietarii sau reprezentantul legal al acestora pot solicita instanței să hotărască măsurile pentru folosirea normală a clădirii, precum și plata daunelor.