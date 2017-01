Îl bate la cap pe „şeful de scară”că-i plouă în apartament!

În loc să se plângă reprezentanților legitimi ai asociațiilor de proprietari

Îl bate la cap pe „șeful de scară”că-i plouă în apartament!

Neplăcerile vieții la bloc scad sau se înmulțesc direct proporțional cu interesul și respectul pe care le manifestă pentru bunăstarea generală atât locatarii din imobilul respectiv, cât și asociația de proprietari. Ani de zile, R. Victor, 47 ani, din Constanța, a locuit în casa părinților săi. De aproximativ șase ani, s-a mutat la bloc. Tot de atâta timp îi invidiază pe cei care locuiesc la casă, și nu neapărat pentru că nu au motive să se ia la harță cu iubitorii de animale care-și lasă patrupedele să-și facă nevoile în lift sau cu cei care scuipă mii de coji de semințe în fața scării de bloc etc., ci, pur și simplu, pentru că nu depind de „fițele” celorlalți locatari atunci când apar probleme numai în anumite apartamente. „Nu mi-a plăcut niciodată să fac reclamații, așa m-au educat părinții mei, care îmi spuneau că rău la oameni poți să faci foarte ușor, mai greu e să le faci un bine! Unii au mai profitat de bunătatea mea, dar nu m-a deranjat. De când m-am mutat la bloc (la ultimul etaj, că mai jos nu mi-am permis!), simt că nu mai am răbdarea de altădată. Problema mea este că sunt în conflict cu șeful de scară, care se dă mare șef, ne dă tot felul de dispoziții, numai de repararea acoperișului nu se ocupă. Și cum în ultima vreme a plouat rău, vă dați seama ce este la noi. Pentru că problema asta e de vreo trei ani, eu și cu un alt vecin de pe palier am reparat pe cont propriu acoperișul anul trecut. Nu știm cum s-a făcut lucrarea, dar ne plouă iar în apartamente, iar după ultima ploaie, apa s-a infiltrat rău de tot în dormitor și a trebuit să mutăm mobila. De frică, soția și-a luat concediu și stă acasă, ca să adune apa dacă mai plouă. L-am rugat pe șeful de scară să facă ceva, dar mi-a spus că el nu se poate pune cu... Dumnezeu! Altfel vine pe la fiecare să ne ceară bani pentru fondul de reparații, iar când vrem ca din banii ăia să se repare acoperișul, ne spune că e criză și sunt probleme mari și la asociație, fără să ne spună despre ce probleme este vorba. Zilele trecute, a început să urle la mine și să mă insulte că l-am înnebunit cu acoperișul meu, că nu mai am răbdare până se găsesc bani. Să nu mai lungesc vorba, învățați-mă, vă rog frumos, ce să fac pentru ca să nu mai îmi plouă în apartament. Vă mulțumesc din suflet!”. Când locatarii ignoră adunările generale… Când l-am întrebat pe cititorul nostru dacă i-a informat despre situația în care se află pe… adevărații reprezentanți ai asociației de proprietari, respectiv, președintele, administratorul, comitetul executiv (funcția de șef de scară neexistând în legislația actuală în domeniu) și dacă participă la adunările generale ale asociației de proprietari, a dat din umeri: „Păi, ce să caut tocmai la ei, dacă șeful de scară ne spune să vorbim cu el pentru orice problemă?”. Această atitudine explică de ce nici președintele asociației, nici administratorul nu aveau informații că cititorul nostru mai are probleme cu acoperișul: „Știam că l-a reparat anul trecut pentru că n-a avut răbdare să-l reparăm noi, pe banii asociației, dar că i se infiltrează iarăși apa în pereți habar n-am avut! Nu înțeleg de ce oamenii ăștia nu vin la noi și vorbesc cu cei care se autointitulează șefi de scară” – ne-a spus președintele asociației, I. Dănciun, care ne-a asigurat că o să demareze procedura de executare a lucrărilor de către asociație, dar nu înainte de a convoca adunarea generală, la care speră să participe toți locatarii, nu neapărat cei care locuiesc la ultimul etaj. v v v Folosim acest prilej pentru a vă întreba, dragi cititori, dacă participați la adunările generale ale asociației de proprietari din care faceți parte și ce credeți că ar trebui să facă reprezentanții acesteia pentru ca dumneavoastră să vă fie mai bine? Vom reveni.