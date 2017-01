Îi este frică să-l denunţe pe cel care a violat-o

Psihologul te ajută

Îi este frică să-l denunțe pe cel care a violat-o

Specialiștii susțin că victimele unui viol nu pot depăși trauma suferită dacă nu vor primi și sprijinul familiei, al prietenilor sau cunoștințelor, pentru că deseori lumea consideră că acestea au și ele o parte din vină, fapt care îl absolvă parțial pe violator. Situația este și mai complicată atunci când violatorii fac parte din familia victimei, un eventual proces fiind o nouă traumă pentru aceasta. „N-am avut copii nici din prima căsnicie, nici din a doua, din cauza unor probleme de sănătate, dar am crescut-o, de la vârsta de șase ani, pe fiica surorii mele (care locuiește la țară, în Moldova), care este ca și copilul meu. De ea a profitat bestia de bărbat cu care m-am recăsătorit. Fata și-a făcut curaj până la urmă și mi-a povestit toată tărășenia, după luni de calvar, dar nu vrea, sub nici o formă, să-l dăm pe mâna poliției, intimidată de amenințările și divulgările pe care bruta le-ar putea face, ceea ce mă face să-mi pun semne de întrebare. Chiar m-a avertizat că dacă merg la poliție ea se va sinucide. Nici de doctor sau psiholog nu vrea să audă. Tot timpul spune că știe ea de ce n-o face, dar nu mărturisește nimic. Aș vrea tare mult s-o ajut (deocamdată n-am spus la nimeni, iar bestia își pregătește terenul să plece din Constanța), dar nu știu cum să fac, de aceea am nevoie de sfaturile unui psiholog. Aud tot mai des, în ultima vreme, de tineri care se sinucid. Tare îmi este frică să nu facă și ea așa ceva, atâta timp cât nu vrea să fie ajutată și stă toată ziua ghemuită în pat și plânge.” – Marina V., 47 ani, din Constanța. x x x De la psihologul Speranța Băcana am aflat că, de regulă, victimele unui viol suferă traume foarte puternice, care pot fi atenuate numai prin tratament medical adecvat, dar și prin intervenția autorităților. În același timp, în majoritatea covârșitoare a cazurilor de această natură, dezgustul față de autorul abuzului este dublat de o frică intensă. Or, pentru rezolvarea acestor cazuri atât de sensibile, cu o mare încărcătură emoțională, medicii, avocații, dar și serviciile de asistență socială trebuie să conlucreze pentru colectarea datelor și rezolvarea cazurilor. Scopul acestor eforturi trebuie să conducă la revenirea victimei la o stare de normalitate, dar, în același timp, și de a-l identifica și pedepsi pe cel care a comis abuzul, protejând astfel nu doar victima, ci și comunitatea. Violatorii trebuie denunțați, chiar dacă fac parte din familie Din păcate, multe cazuri de viol rămân necunoscute, tocmai din cauză că acestea se produc în mediul familial. De aceea, specialista vă sugerează dumneavoastră, doamnă Marina, să vorbiți deschis și cu părinții fetei, întrucât nepoata dumneavoastră are nevoie de o evaluare a sănătății mentale și de o terapie adecvată. Consilierea psihologică este foarte necesară, dar la aceasta, indiscutabil, trebuie să participe și familia. De asemenea, vi se recomandă să-l denunțați chiar dumneavoastră pe violator instituțiilor abilitate, chiar dacă vă este încă soț, din cauză că mulți pedofili și violatori au severe disfuncții psihosexuale, ei reprezentând un real pericol social.