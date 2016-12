Iepurele cu capul lăsat într-o parte trebuie dus la veterinar

Miercuri, 21 Aprilie 2010

„Băiețelul meu a insistat să-i aduc doi iepurași de casă. Îmi plac și mie pentru că sunt foarte drăgălași. Am observat că unul dintre ei are, de câteva zile, capul lăsat într-o parte, iar celălalt nu. Aș vrea să știu dacă e ceva trecător sau trebuie dus la veterinar? Cu mulțumiri!” – V. Moroianu, din Mangalia. v v v Dr. veterinar Gheorghiță Mureșanu (S.C. GEO ANIMAVET SRL, b-dul 1 Decembrie 1918 nr. 33, Bl L19, sc. A, tel. 0241/62.98.98; 0341.415.777 este de părere că atunci când observați că iepurașul are capul lăsat într-o parte, trebuie musai să chemați medicul veterinar. De asemenea, este nevoie de intervenția specialistului dacă observați următoarele manifestări la iepurași: l pierderea poftei de mâncare, abdomen umflat și bolborositor l diaree, stare de moleșeală l picioarele din spate ude de urină l cucuie sau umflături și, în general, orice schimbare de comportament.