Iepuraşii de casă tânjesc după atenţie

Iepurașii de casă tânjesc după atenție

Ştire online publicată Vineri, 08 Mai 2009. Autor: Cuget Liber Online.

„Am un băiețel de opt ani și mă tot bate la cap să-i cumpăr un iepuraș de casă. Mi-aș putea permite, că doar stau la curte, am spațiu și pentru așa ceva, dar nu știu dacă e un animal potrivit pentru copii. M-am gândit că dumneavoastră mă puteți ajuta cu mai multe informații. Vă mulțumesc” – Nicoleta Sârbu, Km 5, Constanța. v v v Iepurașii de casă (recunoscuți ca animale foarte prietenoase), simt nevoia să fie mereu în centrul atenției stăpânilor lor, dar le place și compania altor iepuri sau a porcușorilor de Guineea. De aceea, ei sunt excelente animale de casă, potrivite copiilor, cu condiția ca ei să aibă peste șase ani. Din cauza pericolelor la care ar putea fi expuși atât copilul, cât și animalul, Gheorghiță Mureșanu, doctor veterinar (S.C. GEO ANIMAVET SRL, b-dul 1 Decembrie 1918 nr. 33, Bl L19, sc. A, tel. 0241/62.98.98; 0341.415.777), vă recomandă să țineți cont de acest sfat. Au nevoie de spațiu Dacă vă doriți un iepuraș pentru copilul dumneavoastră, va trebui să-i oferiți ceva spațiu. Pentru că este extrem de jucăuș și are obiceiul să se cațere, iepurele are nevoie de o cușcă cu înălțimea cel puțin de 1,5 ori lungimea animalului. Ideal este să fie lăsat liber în grădină sau în casă ori de cât ori se poate, dar sub strictă supraveghere, pentru înlăturarea riscurilor de accidentare. Îngrijire Cușca iepurașului trebuie spălată cel puțin o dată pe săptămână (nu se recomandă folosirea detergenților sau a altor produse de curățat, întrucât i-ar putea face rău iepurașului), iar așternutul să fie schimbat ori de câte ori este cazul. La fel de important este ca vasele pentru apă și hrană să fie spălate zilnic, cu apă fierbinte, pentru a-l proteja de eventuale boli.