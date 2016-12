Şicanarea angajaţilor, „un fleac“ pentru patroni

VOX POPULI

Șicanarea angajaților, „un fleac“ pentru patroni

Pe fondul crizei economice, hărțuirea morală la locul de muncă a câștigat teren, și nu doar în țara noastră, ci și pe plan internațional. Deși, potrivit legislației, este o formă de discriminare, unii angajatori o consideră ca pe ceva normal, mai ales în perioade economice dificile. Hărțuirea morală poate implica atât agresiuni verbale și fizice, cât și acțiuni mai subtile, precum discreditarea activității unui coleg de muncă sau izolarea socială a acestuia, persoanele vizate având reale dificultăți în a se apăra. Exact asupra acestor aspecte au dorit să atragă atenția câțiva cititori ai ziarului nostru: „Lucrez la o firmă de distribuție echipamente electronice și vă rog să nu-mi dați numele. Din august anul trecut, șeful meu direct dorește să mă ejecteze din schemă, cică ar vrea să-și aducă o nepoată. Este agresiv cu mine în vorbe, mă șicanează non-stop, nu e zi să nu fiu amenințată cu șomajul. Problema e dacă pot să-l dau în judecată pe acest om care mă face de râs în fața colegilor?”. „De când cu criza asta, unii colegi, ca să nu fie dați afară, îi pârăsc pe alții, nimeni nu mai e sigur de nimic, suntem amenințați de șefi cu șomajul. Șeful de sector i-a zis patronului că noi am fi cerut să ne taie din leafă până ce trece criza, lucru neadevărat. A început un fel de reorganizare, iar firma este varză. Mai mulți colegi am ridicat glasul de câteva ori și ce credeți că ni se spune? Cum putem să ne apărăm noi, ca salariați?” (I. B., 37 ani). „Sunt angajată la o firmă destul de cunoscută din Constanța, iar șeful ne vorbește mereu răstit și urât. Pe cine i se pune pata, îl șicanează până pleacă omul singur. E stresant, ne-am îmbolnăvit de nervi. Problema e că și patronul îi ține isonul. Au dreptul acești oameni să ne toace nervii și sănătatea, că doar muncim al naibii de mult?” (Mioara G., 46 ani). Toți cei de mai sus atrag atenția că lanțul presiunii psihologice care apasă de sus în jos asupra unor salariați onești îi distruge psihic, chiar dacă, probabil, asta nu se vede pe fețele lor. v v v Rezultatele unor anchete sociale realizate la nivelul Uniunii Europene arată că milioane de persoane se consideră supuse hărțuirii morale la locul de muncă. Totuși, există diferențe mari între statele UE privind incidența aces-tui flagel, datorate și diferențelor privind atenția acordată fenomenului. Toate statele acceptă însă că, pentru victimele hărțuirii morale, consecințele pot fi semnificative. Discriminarea, ca formă de marginalizare de orice fel și în orice situație este, din păcate, un fenomen încă prezent în societatea democratică, fiind atât de obișnuit încât sondajele arată că mulți români îl consideră normal – ne-a explicat Manuela Stoica, specialist în probleme de resurse umane. România are chiar o lege care sancționează discriminarea, iar Consiliul Național de Combatere a Discriminării funcționează din anul 2003. În ideea prevenirii acțiunilor de discriminare la locul de muncă, atât la negocierea contractului colectiv de muncă unic la nivel național, cât și la negocierea contractelor colective de muncă la nivel de unități, părțile contractante pot stabili introducerea clauzei de interzicere a faptelor de discriminare și, respectiv, clauze privind modul de soluționare a reclamațiilor formulate de persoanele prejudiciate prin asemenea fapte. Chiar dacă la angajare și la stabilirea drepturilor individuale angajatorii trebuie să respecte dispozițiile legale în vigoare privind aplicarea principiului egalității de tratament față de toți salariații, fără niciun fel de discriminare, totuși, mulți dintre ei sunt acuzați de angajați de tot felul de abuzuri. Este dreptul angajaților hărțuiți să se adreseze instanței de judecată, dacă au și probe în acest sens. Legislație specială privind hărțuirea morală Cu toate că barometrele de opinie arată că, în spațiul comunitar, milioane de persoane sunt hărțuite din punct de vedere psihic la locul de muncă, totuși, în prezent, puține țări europene au adoptat o legislație specială, potrivit căreia acest tip de hărțuire constituie infracțiune.