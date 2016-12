Veterinarul pe recepție

Iarba favorizează digestia la pisici

Ştire online publicată Luni, 08 Iunie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

„Am o prietenă care, ca și mine, are o pisică. Ea are tot timpul pentru pisicuță un ghiveci cu grâu verde. Eu nu i-am dat niciodată iarbă pisicuței - nu este de rasă și vreau să știu dacă este musai nevoie... s-o servesc cu așa ceva? Vă mulțumesc și vă felicit pentru această rubrică. Vreau să știe și neiubitorii de animale - care ne mai șicanează din când în când - că un animal de companie te ajută să suporți mai ușor stresul” – Olga, din Constanța. Gheorghiță Mureșanu, doctor veterinar (S.C. GEO ANIMAVET SRL, b-dul 1 Decembrie 1918 nr. 33, Bl L19, sc. A, tel. 0241/62.98.98; 0341.415.777), ne-a explicat că în afară de hrana lor obișnuită, constând în carne, pește, ouă (pisicile preferă și bananele, brânza sau prăjiturile, fiind amatoare și de măsline), pentru o digestie mai bună ar trebui să mănânce și iarbă. Motivul? Iarba reduce formarea de smocuri de păr, pe care pisicile îl înghit atunci când se spală.