Şi porcuşorii de Guineea fac insolaţie

Veterinarul pe recepție

Și porcușorii de Guineea fac insolație

„Am doi porcușori de Guineea superbi, pe care i-am lăsat în grija mamei cât am fost în concediu. Cușca am lăsat-o într-un loc mai însorit, nu era așa de cald afară când am plecat. Nu-mi place deloc în ce stare i-am găsit și mă gândesc să nu fie din cauza soarelui. Poate mă ajută medicul veterinar cu niște sfaturi. Cu mulțumiri, Lena Manole”.Da, bănuiala dumneavoastră este aproape de adevăr, întrucât medicul veterinar Gheorghiță Mureșanu ne-a confirmat că, alături de alte animale de companie, chiar și simpaticii porcușori de Guineea sunt predispuși la insolație când afară este foarte cald. Iar dacă sunt expuși la soare zile de-a rândul, insolația este iminentă. De aceea, pentru a vă feri animăluțele de acest risc, ideal ar fi să aveți grijă ca, pe caniculă, să le schimbați locul într-unul mai uscat și răcoros. Pentru înțelegerea situației, medicul veterinar ne-a explicat că insolația se produce când temperatura corpului este peste cea normală, adică depășește 30 de grade Celsius. În astfel de împrejurări, dați-le multe lichide, din cauză că pentru aceste animale, lichidele sunt vitale în caz de insolație. De asemenea, ar fi bine să-i despovărați și de blană, tunzând-o (fără s-o radeți!). Le puteți scurta blana și singură, cu ajutorul unei foarfeci. De asemenea, o baie rece ajută la scăderea temperaturii corpului și reduce urmările insolației. În plus, le va curăța și mizeria adunată în blană. În concluzie, mutați-le cușca într-o zonă ferită de soare, pentru ca animăluțele să se simtă confortabil, iar dacă observați că starea de disconfort nu dispare, cereți ajutorul veterinarului.