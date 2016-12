„Şi o lustră dacă schimbi, vor aprobare de la primărie!“

„Și o lustră dacă schimbi, vor aprobare de la primărie!“

Există persoane care și-au câștigat reputația de… pârâcioși în comunitatea din care fac parte prin eforturi susținute, iar „propagarea” gâlcevilor și picanteriilor de tot felul îi atrage ca un magnet. Mulți o fac nu neapărat din răutate, ci din plictiseală sau curiozitate excesivă. Asta este părerea pe care și-a format-o despre traiul la bloc cititoarea noastră Ionela Bârsan în cele câteva luni de când a schimbat o casă pe care nu o mai putea întreține cu un apar-tament modest. Femeia recu-noaște că a înlocuit parchetul, lemnăria veche, a placat baia cu gresie și faianță, lucrări care au produs ceva zgomot, însă nu s-a gândit că pentru așa ceva are nevoie de autorizație de la primărie: „Poate că am avut eu ghinion de niște vecini siman-dicoși, și dacă schimbi o lustră vor aprobare de la primărie. Le-am spus că nu e nevoie de autorizație pentru ce am făcut și urmează să mai fac prin casă, dar nu m-au crezut, probabil doreau să vadă cu ochii lor. Pentru că nu i-am invitat să se convingă mă acuză că sunt mână în mână cu administratorul de bloc. Puteți să scrieți, vă rog frumos, care sunt lucrările pentru care nu e nevoie de autorizație de la primărie? O să le pun la fiecare câte un ziar în cutia poștală, să vadă cu ochii lor și să termine odată circul ăsta ieftin!”.Lucrări fără autorizațieNu sunteți prima care treceți prin așa ceva, doamnă Bârsan, căci astfel de suspiciuni există și în alte blocuri. Evident, lucrările de renovare deranjează,însă proprietarul la un moment dat, poate deschide un mic șantier în apartament. Ce s-ar întâmpla dacă nu ar exista înțelegere până și față de situații inevitabile? Este o întrebare la care oamenii ar trebui să mediteze.Cât privește lucrările pentru care nu este nevoie de autorizație de la primărie, acestea sunt următoarele: zugrăveli schimbarea pardoselii înlocuirea faianței montarea ferestrelor termopan reparații în locuință la in-stalațiile sanitare reparații la acoperișuri, învelitori sau terase când nu se schimbă forma și materialele reparații la finisajele exte-rioare ale clădirii de locuit.