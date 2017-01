Şi fetele sar la bătaie când se simt lezate în amorul propriu

Și fetele sar la bătaie când se simt lezate în amorul propriu

În același timp, conștienți că unele conflicte sunt escaladate și prin neimplicarea părinților în problemele propriilor copii, ei propun ca, deopotrivă, elevi și părinți, să fie consiliați de psihologii școlari Studiile arată că agresiunile cel mai frecvent întâlnite în școli sunt intimidările, gesturile mai mult sau mai puțin agresive, injuriile, vulgaritățile, amenințările, îmbrâncelile sau lovirile minore. Bătăile între elevi s-ar zice că sunt ocazionale și ele izbucnesc de la simple copilării. Dacă fetele au predilecție pentru agresivitatea verbală și sunt mult mai ușor de provocat, băieții, odată antrenați în conflict, generează incidende mult mai grave decât reprezentantele sexului frumos. Orice ar spune studiile, nici fetele nu lovesc doar cu vorbele atunci când apreciază că au ceva polițe de plătit, dovadă recentul scandal, ale cărui protagoniste sunt câteva eleve de la o școală din Medgidia. Poate că acest episod n-ar fi ajuns la urechile opiniei publice (ca atâtea altele, de altfel!) dacă mama elevei agresate de un grup de colege, chiar sub ochii ei, la parterul blocului în care locuia, nu s-ar fi plâns ziarului nostru, indignată, nu doar din cauza amplorii pe care a luat-o violența în școlile din Medgidia, cât, mai ales, din cauza indiferenței conducerii școlilor față de acest fenomen. Că multe scandaluri pornesc de la fete au constatat și alți părinți. Taxele de protecție - o altă problemă! „Să-mi spună mie mutu’ că poliția și directorii școlilor habar n-au de taxele de protecție care se practică chiar și în școlile generale. Eu am o fetiță în a VI-a, de la care am aflat abia după scandalul de la Medgidia că, înainte de a intra în curtea școlii, două fete de etnie romă, mult mai mari decât ea, îi cer, aproape în fiecare zi, bani, ca să nu se lege de ea. Din cauză că fata chiar nu merge cu bani la școală - nu ne permitem asta - o lasă fără pachețelul cu mâncare. Mi-a zis că le-a mai dat și bani, când i-am dat pentru fondul școlii, alții cer țigări și tot felul de lucruri, tot pentru a-i proteja, chipurile, de alți huligani. Copilul meu moare de frica lor și a ajuns să le dea ce are fără ca ele să-i mai ceară. Când i-am spus că mă duc la poliție, m-a amenințat că nu mai merge la școală. Totuși, eu voi face asta și sper ca poliția să le potolească. Nu vreau să pun sare peste rană, știu că e mare scandal acum cu romii, dar asta e situația și nu mai putem sta cu mâinile în sân. După mine, agresiunea psihică este la fel de dăunătoare ca și cea fizică, fie că se bat fetele între ele, fie că se bat băieții. Avem autorități, să se implice. Au ajuns copii să se apere cu spray-uri paralizante!”. (Virginia G., din Constanța) Găștile din afara școlii „De la fete pornesc aproape toate scandalurile. Fata mea, elevă în clasa a X-a, este frumușică foc. La începutul lunii octombrie, a pus un coleg ochii pe ea și a invitat-o la un club. Ea l-a refuzat, iar golanul a pus-o pe soră-sa s-o amenințe că, dacă mai face fițe, va avea de-a face cu ea. A ridicat mâna la ea, i-a vorbit foarte urât, dar n-a lovit-o încă. M-am dus la școală să vorbesc cu dirigintele, dar mi-a spus să nu mă alarmez, că sunt copilării specifice vârstei. Așa o fi? Cred că ar trebui să se implice mai mult psihologul școlii, acolo unde el există”. (C. L., din Constanța). „Și profesorii au vina lor!” „Despre comportamentul tendențios al unor profesori față de eleve nu suflă nimeni nici o vorbă. Câtă vreme li se va permite fetelor să vină la școală aiurea îmbrăcate, probabil că tot ele vor fi găsite țapi ispășitori și pentru hărțuirea sexuală din partea profesorilor, ceea ce nu e chiar în regulă. Să fie trimise acasă fetele provocator îmbrăcate, că școala nu e discotecă!”. (Magda, din Constanța) Violență există peste tot în lume, în școli, în parcuri, în sălile de cinematograf, în cluburi, pe stradă, chiar în propria casă, la serviciu, oriunde ai ghinionul să dai nas în nas cu cine nu trebuie, agresor care nu este, nici pe departe, numai de sex masculin. Cititorii noștri consideră că situația devine și mai alarmantă atunci când, călăi și victime, sunt reprezentantele sexului frumos. „Cred că feminitatea nu mai e la modă, dar asta nu înseamnă că fetele trebuie încurajate să se bată cot la cot cu băieții. Eu spun că elevii trebuie să fie mai atent supravegheați, iar organizațiile nonguvernamentale, împreună cu profesorii și părinții, să demareze campanii împotriva violenței, pentru că numai așa se pot simți elevii în siguranță, măcar în școli, dacă în afara lor nu se poate“. (Gloria Avram, din Năvodari).