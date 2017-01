Şi câinii bătrâni şi periculoşi pot fi dresaţi

Și câinii bătrâni și periculoși pot fi dresați

Câinii cu un comportament agresiv pot fi periculoși pentru alți câini, pentru oameni și, mai ales, pentru copii. Din fericire, ei pot fi dresați și disciplinați. Este adevărat că nu toți pot să învețe la fel de multe lucruri, dar toate rasele își pot însuși elemente de bază și… bunele maniere. Este nevoie doar de timp și de răbdare din partea stăpânilor. „Am un boxer pe care-l iubesc la nebunie. Mi l-a oferit, anul trecut, o rudă care a plecat definitiv în America. Îmi aduc aminte că fostul proprietar m-a atenționat că va trebui să-mi fac timp să mă joc cu el, dar nu mi-am imaginat că dacă ai un câine neglijat, apar atâtea probleme. Ce se întâmplă cu animăluțul meu? Are peste doi ani de viață, dar se comportă ca o hienă. A început să fie agresiv și cu mine, să facă ravagii prin casă, iar dacă îl scot în curte, face numai gropi și roade tot ce prinde. Știu că se recomandă dresarea câinilor încă de mici, dar întrebarea mea este dacă acest lucru este posibil acum? Vă mulțumesc pentru înțelegere și îmi doresc să țineți cont și de solicitarea mea“ – Valeriu Trifu, din Constanța. Transferul de la un stăpân la altul trebuie să se facă treptat! Din capul locului, Ziadin Murat, ca un fin cunoscător al comportamentului canin, atenționează că problemele semnalate de cititorul nostru demonstrează că patrupedul are serioase deviații de comportament. Motivele sunt clare: în primul rând, de când și-a schimbat stăpânul, nu s-a mai bucurat de afecțiunea cu care-l răsfăța fostul său proprietar. Apoi, la preluarea animalului, nu s-a ținut cont de faptul că schimbarea locației trebuia să se facă treptat. “„Pentru ca probleme de acest gen să nu apară, ideal ar fi ca, înainte de a-l prelua definitiv, noul proprietar să ia câinele la el în vizită câteva zile la rând, să-l plimbe și să-l ducă tot el înapoi, la vechiul stăpân. În momentul când l-a adus definitiv acasă, cel mai bine este ca și culcușul de la fostul proprietar să-l aducă la noul domiciliu. Dar nu mai comentăm ce nu s-a făcut, căci foarte important este cum trebuie acționat de acum încolo“. Este nevoie de un program special Specialistul ne-a mai explicat că în acest caz se impune un program pe care proprietarul trebuie să-l respecte: - să-i acorde câinelui atenție măcar jumătate de oră pe zi - să-i pună zgarda și să-l scoată la plimbare măcar un sfert de oră dimineața și un sfert de oră seara, zilnic - să-l pieptene, să-l țesale, să-l mângâie, tot zilnic - în cazul în care nu poate să facă acest lucru și dimineața, și seara, măcar seara să-și rezerve jumătate de oră pentru plimbare, dar de fiecare dată să aleagă locuri și trasee noi, pe care câinele nu le cunoaște. Dresajul nu are limită de vârstă Vestea bună este că toți câinii, indiferent de vârstă și de deviațiile de comportament pe care le au, pot fi disciplinați, cu ajutorul specialiștilor. „Am avut și câini de cinci-șase ani, pe care i-am recuperat, deși aveau probleme foarte mari“ – ne-a mai spus Ziadin Murat. Pentru cititorul nostru, dar și alte persoane care au în preajmă câini plictisiți și frustrați și doresc să-i convingă că stăpânii lor trebuie să aibă ultimul cuvânt, este suficient să se apeleze la numerele de telefon 63.38.55, 61.48.67 sau 0723608429. La celălalt capăt al firului, reprezentantul Asociației Chinologice Constanța le va face recomandările necesare.