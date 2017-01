Şi bărbaţii se epilează

Cosmetica la domiciliu

Și bărbații se epilează

Ştire online publicată Sâmbătă, 25 Octombrie 2008. Autor: Cuget Liber Online.

„Mă deranjează părul foarte des pe care-l am pe corp. A început să-mi crească mult și pe abdomen și cel mai mare disconfort îl am că, la vârsta mea, de 18 ani, părul e destul de lung. Nu știu ce să fac pentru a-l opri să mai crească. M-am gândit să mă epilez, dar nu știu ce se va întâmpla după, cât de repede îmi va crește. O prietenă mi-a spus să stau cuminte, că la epilat doare foarte rău și mă chinui degeaba, că părul o să crească repede la loc și mai stufos. A întrebat ea la cosmeticiana ei, dar i-a zis că nu se bagă. Totuși, aș vrea să știu dacă există o soluție și pentru mine. Vă mulțumesc, Liviu, din Constanța“. ### De la Bogdana Oancea, specialistă în cosmetică (Salonul Crazy Colors, str. Adamclisi nr. 3, bloc P 3, Constanța, telefon 0341/452070; 0722/447325), am aflat că este posibil ca problema ta să fie de natură hormonală. De aceea, îți sugerează ca, înainte de a te gândi cum s-o rezolvi, să consulți un endocrinolog. În ceea ce privește epilatul, el este un procedeu cosmetic utilizat de foarte mult timp (mai întâi cu ceară) chiar și de persoanele de sex masculin.