„I-auzi! Ea stă cu burta la soare, iar noi să-i plătim întreţinerea!“

„I-auzi! Ea stă cu burta la soare, iar noi să-i plătim întreținerea!“

Ştire online publicată Miercuri, 13 Octombrie 2010. Autor: Cuget Liber Online.

Deși a lipsit peste o lună din apartament și susține că a anunțat administrația blocului, a suportat integral cheltuielile comune doar ca să scape de „gura vecinilor”. În replică, administratorul asociației de locatari precizează că a primit cererea abia după sosirea locatarei din concediu și nu înainte, cum prevede legea. În situația în care se întâmplă să plecați de acasă doar pentru câteva zile, în niciun caz nu se pune problema să fiți scutiți de la plata utilităților comune. Lucrurile iau o cu totul altă turnură însă atunci când lipsiți mai mult de o lună din apartament și acesta rămâne nelocuit. În astfel de cazuri se consideră că nu mai locuiți temporar acolo și astfel puteți fi scutit de la plata unor utilități, cum ar fi: gunoiul, salariul femeii de serviciu, gazele, apa (dacă nu aveți apometre). „Potrivit legislației, cheltuielile pentru ceea ce nu consumăm nu se achită atunci când nu suntem acasă o perioadă mai lungă de timp, cu condiția să anunțăm administrația blocului despre acest lucru încadrându-ne în termenul legal” - ne-a explicat Marcel Dragu, președintele Uniunii Județene a Asociațiilor de Proprietari Constanța. v v v „Soțul meu lucrează în Dubai, pe un șantier, la construcții, e o muncă grea, mai ales pe căldurile alea – ne-a spus Ama Darcu (39 ani). Am câțiva vecini în bloc care mor de grija mea, ca și când eu sunt de vină că ei se descurcă mai greu. Dar pe soțul meu l-au întrebat cât asudă pe-acolo, iar ei stau și se țin de bârfe? Să meargă în Dubai, cine îi oprește, să se coacă la 40 de grade și după aia să vorbească! Mi-am luat și eu concediu și am plecat cu copiii la el, dar mi-a ieșit concediul pe nas. Am citit tot felul de probleme care se întâmplă la unele asociații și am simțit nevoia să mă descarc. Eu nu sunt o sărăntoacă, nici nu mă dau banii afară din casă, însă vreau ca regulile să fie egale pentru toată lumea din bloc. Pentru mine asta înseamnă respect, nimic altceva, cum sunt acuzată, că de fapt bârfele m-au scos din fire. M-am certat cu administratorul, care cum a văzut cererea mi-a aruncat-o la coș, pe motiv că i-am adus-o degeaba, că ar fi trebuit să i-o dau înainte să plec de acasă. E adevărat că și eu am ridicat tonul, dar un administrator trebuie să fie calm, el are o funcție. I-am spus că nu plătesc, dar s-a răspândit imediat vestea în bloc și au aflat exact cei care trebuia: adică oamenii care nu au nicio ocupație și vânează ultima cifră din tabelul cu întreținerea. Sunt oameni care se pun de-a curmezișul și pentru un leu, e ceva de groază! Totuși, nu-mi convine să mă ia de fraieră și vreau să știu dacă administratorul a încălcat sau nu legea, că acum nici nu ne mai vorbim, m-am supărat pe dânsa”. „De la sărăcie pleacă certurile!” Administratorul asociației, Iuliana Galanfirov, a confirmat incidentul, manifestându-și regretul că i se mai întâmplă s-o ia „pe cocoașă din partea unor locatari care nu cunosc legile, dar o țin pe-a lor”. Pe de altă parte, există locatari care și-au făcut un obicei din a analiza cifrele din listele de plată și toate adnotările făcute, iar când au anumite suspiciuni „încep atacul. De la sărăcie pleacă certurile. Știți ce mi-au spus când au auzit că doamna Ama cere scutire?: «I-auzi! Ea stă cu burta la soare, iar noi să-i plătim întreținerea!”». Nu mă luam eu după gura lor, dar am primit cererea de scutire după ce s-a întors din concediu, n-am avut ce face, trebuie să respect legea. Dacă mai dădea pe la ședințele noastre ar fi știut chestia asta. N-o prea interesează ce mișcă în bloc, însă o știam de femeie liniștită. Chiar m-a mirat că a fost așa de agresivă cu mine”. Cheltuieli care se plătesc permanent Chiar dacă suntem plecați și beneficiem de o serie de scutiri, Marcel Dragu atrage atenția că și în aceste condiții, trebuie plătite reparațiile și service-ul liftului, lucrările de reparații la terasă, la interfon, la conductele comune, cheltuielile administrative, în afara salariului femeii de serviciu și orice consumuri pe părți comune. Când se anunță absența Înainte de a pleca de acasă cel puțin o lună de zile, va trebui să adresați o cerere scrisă către administrația blocului, prin care să anunțați acest lucru și să menționați perioada în care apartamentul dumneavoastră va fi liber. Numai în baza acestei cereri veți putea fi scutiți de la plata întreținerii. În situația în care, deși ați anunțat administrația în timp util că apartamentul dumneavoastră urmează să fie nelocuit o lună și cu toate astea sunteți trecuți la întreținere, administratorul poate fi reclamat la primărie, întrucât acest lucru contravine legilor în vigoare și reprezintă un abuz din partea sa.