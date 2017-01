Şi-a răpit propriul copil!

Și-a răpit propriul copil!

Din răzbunare că s-a recăsătorit imediat după divorț, i-a luat de la domiciliul fostului soț copilul încredințat acestuia de instanță, fără consimțământul lui Ioana D. Preda (32 de ani, din Năvodari), ne-a povestit că a fost căsătorită timp de șase ani, recunoscând că mariajul ei „a fost o spoială” de la început. S-a încăpățânat să-i mai acorde însă o șansă numai ca să nu fie despărțită de copil (are cinci ani), de dragul căruia a renunțat și la serviciu. Dându-și în cele din urmă seama că gestul făcut de ea este necugetat și „destul de grav”, pentru a nu mai fi judecată atât de aspru de cei care o cunosc s-a văzut nevoită să-și facă publice motivele pentru care instanța a încredințat copilul fostului soț. „La proces chiar am avut impresia că doamna judecătoare încerca să mă ajute să obțin custodia copilului, dar eu am fost sinceră și am recunoscut că nu am altă soluție. Părinții mei locuiesc în Năvodari, într-o garsonieră, eu nu aveam servici (nici acuma, cu criza asta, n-am reușit să mă angajez cu contract), iar fostul meu soț are un apartament cu patru camere în Constanța, din care am plecat silită de bătăile primite de la el. Tot el s-a dus glonț la poliție și m-a reclamat că am părăsit domiciliul conjugal, apoi a băgat divorțul și a câștigat copilul. După trei luni de la divorț s-a căsătorit cu fosta lui amantă și n-a mai vrut să-mi dea copilul nici măcar în week-end, așa cum a hotărât instanța. Supărată și geloasă că s-a însurat imediat, recunosc, într-o seară l-am luat pe băiețel din fața blocului și l-am dus la o prietenă. Văzând că nu găsește copilul, m-a sunat întâi pe mine, dar nu i-am răspuns. A fost și la părinții mei acasă, dar eu eram cu copilul la prietena mea. Abia a doua zi dimineața am sunat-o pe fosta mea soacră, i-am spus că băiatul e la mine, dar că suntem plecați în țară. De atunci mă amenință la telefon, prin mesaje, că mă bagă în închisoare. Aș vrea să aflu de la dumneavoastră dacă numai eu trebuie să răspund în fața legii pentru ce am făcut, iar el, care n-a respectat hotărârea judecătorească, nu? Vă mulțumesc pentru ajutor”. Este vorba despre infracțiuni Este adevărat că starea dumneavoastră emoțională nu este una fericită, dar legea nu vă dă dreptul să recurgeți la astfel de gesturi. Motivul este clar: nerespectarea măsurilor privind încredințarea minorului constituie infracțiune și se pedepsește ca atare. Concret, consilierul juridic Carmen Gigică ne-a explicat că potrivit Codului Penal, art. 307, reținerea de către un părinte a copilului său minor, fără consimțământul celuilalt părinte sau al persoanei căreia i-a fost încredințat minorul potrivit legii, se pedepsește cu închisoare de la o lună la trei luni sau cu amendă. Atenție, însă, cu aceeași pedeapsă se sancționează și fapta persoanei căreia i s-a încredințat minorul prin hotărâre judecătorească, spre creștere și educare, de a împiedica în mod repetat pe oricare dintre părinți să aibă legături personale cu minorul, în condițiile stabilite de părți sau de către organul competent. Referitor la teama dumneavoastră de a nu vi se deschide dosar în instanță, este bine să știți că acțiunea penală în astfel de cazuri se pune în mișcare numai la plângerea prealabilă a persoanei vătămate. Cum tot legea prevede că împăcarea părților înlătură răspunderea penală, poate găsiți o soluție să rezolvați acest conflict pe cale amiabilă, tot de dragul copilului.