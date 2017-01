Şi-a amanetat bătrâneţea, mizând pe buna credinţă

Și-a amanetat bătrânețea, mizând pe buna credință

„Tânără, fără obligații, cu loc de muncă stabil, îngrijesc femeie în vârstă, contra moștenire locuință“ – cam așa suna textul anunțului publicitar care i-a schimbat, „din rău, în mai rău”, viața bătrânei Marina Sorin, din Constanța. Vecina acesteia, Adela, cea care ne-a relatat povestea bătrânei, își reproșează că ea a fost cea care i-a sugerat să găsească pe cineva care, în schimbul moștenirii bunurilor deținute, să-i ofere îngrijire și micile bucurii pe care viața i le-a răpit de când a rămas singură pe lume. De la moartea soțului ei, femeia ar fi avut toate motivele din lume să caute pe cineva care s-o ajute să-și ducă zilele mai departe, mai ales că suferă și de un handicap locomotor. Dar se uita frecvent la televizor, citea și ziare, și a aflat câte nenorociri s-au întâmplat când oameni necunoscuți și fără inimă s-au trezit, peste noapte, stăpânii agoniselii unor bătrâni rămași singuri. "Din această cauză, a considerat că e mai bine să-și poarte singură crucea. De fapt, se baza și pe ajutorul meu. Pe care i l-am și dat, până în momentul în care am descoperit că sunt bolnavă de hepatită B. Cu o sănătate răvășită, aveam nevoie de odihnă, așa că i-am arătat bunei mele vecine anunțul din ziar. Și-a luat inima în dinți și a dat telefon la numărul publicat. N-au trecut nici două ore și s-a trezit acasă, nu cu o tânără, cum scria în anunț, ci și cu soțul și fiul acesteia, în vârstă de șase ani. Bucuroasă că va avea ocazia să trăiască într-o familie adevărată, că va avea cine să-i spună și ei, pentru prima oară în viață, bunică, a acceptat pe loc, simțind, în adâncul sufletului, că a întâlnit niște oameni săraci, dar cu un suflet bogat." Nici n-au trecut două luni, iar apartamentul cu trei camere al bătrânei, împreună cu bunurile, precum și cinci hectare de teren arabil situate pe raza comunei Mihail Kogălniceanu, erau deja trecute în proprietatea „binefăcătorilor“ săi, care s-au angajat, prin contract, să-i asigure bătrânei o îngrijire corespunzătoare. După doi ani de la semnarea contractului a început calvarul În momentul în care moștenitorii au dobândit, prin testament, toate bunurile sale, au vrut să-i dovedească bătrânei că totul va fi perfect. Chiar așa a și fost aproape doi ani de zile, perioadă în care femeia nu găsea cuvintele potrivite pentru a-i mulțumi lui Dumnezeu pentru norocul de a întâlni oameni atât de inimoși. „Acum regretă că s-a entu-ziasmat aiurea și-i pare rău că le-a recomandat și altor cunoscuți, singuri pe lume, să procedeze ca dânsa. De fapt, ce se întâmplă acum cu vecina mea? De hrănit, este hrănită omenește, n-aș putea vorbi cu păcat. Umblă curată, cu hainele spălate, dar noua proprietară, după ce a părăsit-o bărbatul și i-a luat și copilul, și-a cam pierdut busola și își varsă toți nervii pe biata bătrână. O ceartă, o înjură, o bălăcărește în toate felurile, o mai și lovește, ce mai, bătrâna nu mai rezistă. O amenință c-o omoară dacă o reclamă la poliție. Totuși, eu am fost la poliție, am spus despre ce este vorba, dar n-a venit, încă, nimeni, la fața locului. V-am spus toată povestea asta urâtă dumneavoastră pentru a afla ce posibilitate mai are bătrâna să-și recapete bunurile și să scape de această scorpie?”. Instanța – singura soluție Marius Liviu Spânu, membru al Casei de avocatură Coltuc (Str. Aleea Arutela, nr. 2, sector 6, București, Tel/fax: 021/3302376, mobil 0745.150.894. E-mail: avocat@coltuc.ro), ne-a explicat că singura cale legală pentru ieșirea din această neplăcută situație este introducerea în instanță a unei acțiuni în rezoluțiune a contractului, ceea ce înseamnă, în termeni simpli, o acțiune de desființare a contractului. De menționat că astfel de acțiuni nu sunt dificile și nici nu durează mai mult de maximum trei termene de judecată. Mai mult, un avantaj deosebit îl reprezintă faptul că nici nu sunt prea costisitoare, pentru că nu se timbreză la valoare, ele presupunând plata unei sume fixe, în cuantum de 12 RON.