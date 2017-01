„Hoţii nu merită şi ei niţică frică-n oase?“

1

Singuri acasa

Pana cand niste parlamentari sau rude apropiate lor nu vor fi foarte rau afectati personal de talhari,criminali,hoti,se va considera ca ei au aceleasi drepturi cu ale celor care nu ar fura nici sub amenintare. Da,s-a ajuns ca onoarea si cinstea sa fie chestii absurd iar oamenii care trag la jug sa fie si batjocoriti in plus prin legi care permit si incurajeaza asta. Asadar,singura metoda de a baga groaza in hoti este abordarea cu realism a metodelor de lupta personala impotriva lor. Institutiile statului sunt impotriva apararii,sunt doar instrumente de opresiune in caz de nesupunere fata de idiotii aflati vremelnic la putere. Nu stiu,faceti-va capcane care sa ologeasca intrusii,puneti in buzunare chestii in care sa se taie hotii de buzunare si eventual sa se infecteze grav,suntem ca in ,, Home alone'',parasiti si atacati,fiti inventive si nu asteptati nimic de la stat,ca nu vine decat eventual impotriva voastra.