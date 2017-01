HOŢII NE BAGĂ ÎN ŞOCURI. Aveţi grijă pe unde păşiţi! Pericol de electrocutare!

HOȚII NE BAGĂ ÎN ȘOCURI. Aveți grijă pe unde pășiți! Pericol de electrocutare!

Incredibil! Tablourilor electrice de la baza stâlpilor de iluminat public din Constanța le tot dispar capacele de securizare, iar în cazul celor deteriorate, firele sunt împrăștiate pe trotuar.„Am făcut fel de fel de încercări să asigurăm tablourile, e foarte periculos să atingi zona aceea, însă nu facem față din cauza furturilor repetate!“ - susțin cei de la firma de iluminat public.Hoților de fier vechi nu li se mișcă niciun mușchi când se pune problema să facă rost de bani. Atâta vreme cât nu se gândesc nici măcar la propria siguranță, mulți dintre ei căzând electrocutați chiar la… locul faptei, ar fi o naivitate să ne gândim că le-ar păsa de viețile altor oameni. Ca și când lista capturilor metalice n-ar fi suficient de lungă (de la clanțele ușilor, la garduri metalice de oriunde, chiar și din cimitire, capace de canalizare, șine de cale ferată, panouri publicitare etc. etc.), acești indivizi inconștienți au dat iama și în dotările stâlpilor de iluminat public din Constanța, furându-le capacele de securizare, expunându-i astfel pe trecători și în mod special pe copii, pericolului de electrocutare după lăsarea serii, când iluminatul începe să funcțio-neze.„Siguranța copiilor, amenințată!”Atâta vreme cât, în urmă cu mai bine de un an, s-a plâns autorităților locale, prof. Vasile Minea este cu atât mai contrariat că pericolul nu a fost înlăturat nici până în ziua de azi, mai mult, capătă amploare: „În primul rând, e vorba de siguranța copiilor după lăsarea serii, ei se hârjonesc, nu sunt atenți la astfel de lucruri. Poate că un om mare mai știe despre ce e vorba! În plus, nu sunt furturi din zone izolate… vorbim de bulevarde ultracentrale ale Constanței! Ca să dau numai un exemplu, între b-dul 1 Decembrie 1918, b-dul Al. Lăpușneanu și în continuare, până la Satul de Vacanță, toate capacele de la tablourile electrice au dispărut! Dar și în alte zone ale orașului se întâmplă același lucru! Încă de anul trecut am intervenit în direct într-o emisiune la TV și am sesizat acest pericol. Mi s-a promis că o să trimită urgent pe teren să se rezolve problema. Din păcate, asta nu s-a întâmplat nici până azi, iar, între timp, hoții și-au văzut de treabă,iar unele tablouri au fost deteriorate și firele sunt pe asfalt. Am sunat la Enel să întreb dacă circulă curent și mi s-a confirmat că e pericol de electrocutare. În aceste zone sunt și multe școli, iar siguranța copiilor e continuu ame-nințată! Sper că nu așteaptă nimeni să se întâmple vreo tragedie ca să intervină!”.„Ei le fură, noi le înlocuim și tot așa!“Răspunzătoare de întreținerea iluminatului public cel puțin în segmentul menționat mai sus este SC Flash Lighting Services SA. Din discuția purtată cu Liliana Săvescu a reieșit că situația este cât se poate de gravă, firma confruntându-se de mult cu această problemă, singura dealtfel pe care nu o pot depăși fără sprijinul oamenilor legii. Și nu pentru că nu s-ar înlocui piesele de siguranță furate, ci pentru că la foarte scurt timp acestea dispar din nou, cu toate că sunt prevăzute cu siguranțe și încuietori speciale. Un lucru este cert, oamenii trebuie să știe că este foarte periculos să atingă zona aceea, iar copiii trebuie instruiți să aibă grijă să nu atingă firele în joaca lor când iluminatul public funcționează: „Ne luptăm continuu cu morile de vânt, am făcut fel de fel de încercări pentru securizarea tablourilor și tot degeaba. Ei le fură, probabil sparg cu ranga, e periculos și pentru ei, noi le înlocuim pe bani mulți și tot așa! De fiecare dată, la sesizarea populației ne deplasăm la fața locului, rezolvăm problema… Iar dacă încercăm să discu-tăm cu cei care ni se par dubioși, ne trezim scuipați sau cu un capac în cap. Avem nevoie de ajutorul poliției, e vorba de domeniul public și toată lumea suportă consecințele!”Ne apără cineva de vandali?Sătui ca viața lor să fie pusă permanent în pericol de indivizi inconștienți, oamenii consideră că, în primul rând, trebuie să se facă ordine la depozitele de fier vechi: „Să pună camere ascunse, polițiști sub acoperire, știu ei mai bine… iar tot ce se predă la centre să fie înregistrat în forma inițială. După ce mărunțesc metalele, ca să se piardă urma… degeaba se mai duc ei în control! Acolo e buboiul!” (Paul Mosor).De ce credeți că atâția și atâția indivizi n-au nicio problemă să fure până și obiecte care le pun în pericol și propria viață, și pe a celor din jur?