Hotărârile adunării generale, „praf în ochii locatarilor!“

Un locatar din Mangalia acuză asociația de proprietari că nu respectă deciziile adunării generale. În replică, reprezentanții asociației susțin că acuzele nu au nicio justificare. Deși a făcut eforturi pentru a-și monta repartitoare de costuri, Ion Stoicescu, din Mangalia, se consideră înșelat de asociația de proprietari, care ar imputa pierderile de căldură numai celor care locuiesc la ultimul etaj, deși adunarea generală a aprobat scutiri de 20 la sută pentru aceștia. Cu bugetele personale amenințate, majoritatea celor care locuiesc la bloc au făcut eforturi financiare pentru a-și monta în apartamente repartitoare de costuri, convinși fiind că este singura posibilitate de a-și regla consumul de energie termică în funcție de propriile necesități, unii optând pentru încălzirea la minimum sau chiar oprirea consumului în anumite încăperi. Dacă apometrele s-au dovedit o investiție ale cărei avantaje au fost recunoscute de imensa majoritate a locatarilor, nu același lucru se poate spune și despre eficiența repartitoarelor de costuri, discutabilă din punctul de vedere al multora. „Plătesc dublu față de alții!” Iarna a trecut, căldura a fost sistată deja, însă problemele în sânul unor asociații de proprietari pe tema facturilor la întreținere încă mocnesc. Cel puțin asta a dorit să transmită și I. Stoicescu: „Nemulțumirea mea pleacă de la faptul că deși am repartitoare, pentru că stau la ultimul etaj, plătesc dublu față de apartamentele de la etajele intermediare, întrucât suport toate pierderile care se produc prin acoperiș, ce ar trebui scăzute de asociație, dar nu se face acest lucru. După multe tergiversări, au aprobat reducere 20 la sută la ultimul etaj și 10 la sută la parter, dar nu pun în practică, deci nu respectă hotărârea adunării generale. Am scris la ANRSC și m-au trimis la Primăria Mangalia, care au dat-o ca ei, că nu vrea adunarea generală să țină cont de asta. Simulează asociația acolo niște scăderi, care reprezintă mai nimic. Zic de toți de la etajul patru, nu de ceilalți. Ca să nu mai spun că apă caldă nu avem deloc, nici iarna, nici vara. Aș mai avea o problemă în legătură cu certificatele energetice pentru blocurile vechi și vreau să știu în ce condiții se pot acorda ele și pentru această categorie de locuințe?”. Asociația respinge toate acuzele Administratorul Asociației de proprietari nr. 20, din Mangalia, Dumitru Mocanu, a precizat că aspectele reclamate de colocatarul său nu țin, în niciun fel, cont de adevărata situație din cadrul comunității pe care o administrează. A confirmat că Ion Stoicescu a sesizat ANRPC-ul în legătură cu repartizarea incorectă a pierderilor de căldură, dar în același timp susține că, în realitate, locatarul nemulțumit plătește chiar mai puțin comparativ cu cei care locuiesc la etajele intermediare ale blocului A1. Astfel, pe luna ianuarie, de exemplu, dacă Ion Stoicescu a plătit pentru factura de încălzire a unui apartament cu trei camere, suma de 292,31 lei, proprietarii aceleiași suprafețe locative de la parter, care și ei dispun de repartitoare, au plătit 330,57 lei. Locatarii suprafețelor locative similare cu cele de mai sus, dar care nu dispun de repartitoare de costuri, indiferent de etaj, au plătit 346,20 pentru căldura consumată în prima lună a anului. „Se mai poate susține în vreun fel ideea avansată de domnul Stoicescu, precum că a plătit mai mult decât ceilalți locatari, când lucrurile stau exact invers?” - se întreabă administratorul asociației, care a dorit să precizeze că hotărârea adunării generale privind scutirea cu 20 la sută a locatarilor de la ultimul etaj, dar și toate celelalte decizii ale acestui for, sunt respectate ad-literam. Administratorul asociației a atras atenția că diferențele de costuri sunt influențate de cât a consumat concret fiecare locatar, de dimensiunile caloriferelor, de instrucțiunile privind folosirea repartitoarelor, susținând că nu se impută nimănui niciun leu în plus nejustificat. Referitor la apa caldă, dat fiind faptul că blocul dispune de o centrală veche, de cartier, locatarii își încălzesc apa cu boilerele personale. Certificatul energetic – oglinda calității locuinței Reamintim că prin certificatul energetic, necesar la tranzacțiile imobiliare, potențialul cumpărător al imobilului respectiv sau chiriașul sunt informați asupra performanțelor energetice ale apartamentului. În legătură cu certificatele pentru blocurile vechi, acest lucru nu se poate face întrucât auditorii energetici nu dispun, deocamdată, de norme metodologice pentru auditare, dar asta nu înseamnă că un apartament dintr-un bloc vechi anvelopat face parte, neapărat, dintr-o clasă energetică inferioară. Referitor la gradul de contorizare individuală, în România, acesta se ridică la aproximativ 46%, comparativ cu Germania, de pildă, unde procentul este de aproape 100%.