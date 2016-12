Herpesul, infecţie pe viaţă?

Medicul de gardă

Herpesul, infecție pe viață?

„De pe la 12 ani, fiică-mea face herpes destul de des. Acum are 13 ani și patru luni. Medicul de familie ne-a spus că s-a pricopsit cam pentru toată viața cu așa ceva. Chiar așa, se vindecă boli grave și un amărât de herpes, nu? Din ce cauză apare, că la igienă n-o taie nimeni!” (Ana Giuvelechian).După cum ne-a explicat dr. Chirața Blacioti, medic primar pediatru în cadrul Clinicii Homeomed, herpesul arată că sistemul imunitar este slăbit, iar organismul nu are destul fier. Infecția apare din cauza unui virus care se înmulțește și se răspândește în sânge, ceea ce declanșează apariția unor răni dureroase localizate pe buze, gingii, limbă sau cerul gurii. De obicei, virusul pătrunde în corp prin mici fisuri sau tăieturi în piele, uneori invizibile în momentul în care se intră în contact cu o persoană infectată. Chiar și simpla atingere a unui bolnav poate provoca apariția virusului. Cu toate că pacienții preferă, de multe ori, să se trateze la domiciliu cu leacuri băbești, puțini știu că herpesul este o infecție virală foarte contagioasă.Recidivează ușorDin păcate, doamnă Giuvelechian, medicul confirmă informația că, odată contactat, herpesul va rămâne permanent în organism (prezent în sânge, rămâne în stare latentă în celulele nervoase). Cât privește reactivarea, aceasta se produce în urma unor dezechilibre de natură gastrică, răceli sau stări de stres. Majoritatea pacienților au până la trei-patru episoade de-a lungul unui an. Cât privește cazurile grave, acestea pot favoriza apariția unui herpes și în fiecare lună, deci lucrurile sunt destul de serioase. De aceea, medicul vă recomandă să luați legătura cu un specialist, deoarece astfel de leziuni, pentru mulți banale, se pot transforma în infecții severe. Cât privește igiena, respectarea cu strictețe a regulilor elementare ajută la prevenirea apariției herpesului.