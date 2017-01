Medicul de gardă

Herpesul, boală fără leac?

„Dintotdeauna am avut probleme cu herpesul, tot timpul îmi apare, ori de la alimente, de la sete… Acum sunt într-o relație cu cineva și vreau să știu dacă e contagios și ce trebuie să evit? Mulți spun că e boală fără leac… Vă mulțumesc, Liliana”.v v vÎntr-adevăr, leziunea herpetică (veziculele care apar la nivelul buzelor sau la marginea externă a gurii din cauza virusului „herpes simplex”) nu are tratament medical. Practic, nu există tratament nici pentru virusul care o cauzează -ne-a explicat dr. Omer Zișan, medic primar în cadrul Clinicii Homeomed. De regulă, în cele mai multe cazuri, leziunea de natură herpetică se vindecă de la sine. Cât privește medicația pentru astfel de situații, aceasta există, însă ajută doar la reducerea duratei herpesului, având și scop preventiv.Forme de tratamentDoamnă Liliana, medicul vă recomandă să folosiți creme sau unguente, pe care le puteți procura din farmacii fără prescripție medi-cală. În același timp, și-au dovedit eficiența și o serie de remedii naturiste, ca de exemplu balsamul cu lămâie, cu vitamina C.O metodă destul de eficientă este aplicarea unui prosop umed și rece pe zona afectată, de trei ori pe zi, timpul de acțiune fiind de 20 de minute, după fiecare aplicare. De asemenea, puteți să luați ibuprofen pentru calmarea durerii. Având în vedere că vremea s-a încălzit, evitați expunerea prelungită la soare a zonei afectate (protejați-vă cu o pălărie) și evitați să vă sărutați, căci herpesul este contagios. De asemenea, dacă mama are herpes și își sărută copilul, îi poate transmite și acestuia.