Medicul de gardă

Hepatita B, mai periculoasă decât HIV?

Ştire online publicată Luni, 07 Octombrie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

„M-ar interesa care sunt diferențele dintre heptatita B și HIV. Am o soră cu hepatită B și am auzit că e mai gravă decât HIV, sunt îngrijorată. A. S.”.v v vDeși este cea mai comună formă de infecție a ficatului și nu doar la noi, ci și în întreaga lume, virusul hepatitei B rămâne o amenințare serioasă pentru sănătatea a milioane de oameni din întreaga lume, ne-a spus dr. Iuliana Botezatu, medic specialist Phoenix Eastern Medical Center. În plus, toate statisticile arată că infecția cu virusul hepatitei B reprezintă a zecea cauză de mortalitate în lume, fiind cauza a 80% din cazurile de cancer hepatic. Cu cât infecția cu virusul hepatitei B apare mai devreme în cursul vieții, cu atât crește probabilitatea ca aceasta să se cronicizeze și să ducă la apariția cirozei sau a cancerului hepatic.Comparație cu HIVDin păcate, hepatita B este de o sută de ori mai infecțioasă decât HIV. Tocmai de aceea este o amenințare atât de serioasă în întreaga lume, cu atât mai mult cu cât se depistează cu dificultate. Practic, circa 40% dintre adulții infectați nu prezintă niciun simptom până la momentul când infecția devine cronică. Dacă o persoană prezintă simptome, acestea pot apărea sub forma semnelor unei gripe, lipsa poftei de mâncare, cefalee, greață, vărsături și dureri ale articulațiilor, prin îngălbenirea ochilor și a pielii (icter), oboseală, dureri abdominale.Se pot face însă mai multe teste pentru a evalua afecțiunile ficatului sau posibilele complicații ale hepatitei B, care includ un set de analize de sânge, de imagistică a ficatului sau biopsia hepatică. Dacă virusul rămâne în organism mai mult de șase luni, fără tratament, boala intră în faza de infecție cronică.