SEMNALE

„Haosul“ din cartea de muncă m-a „albit“, pe bune!

A curs destulă cerneală și în ziarul nostru referitor la jongleriile pe care unele firme le făceau cu cărțile de muncă ale angajaților, pentru ca, la momentul adevărului, să dea vina, cu o nonșalanță demnă de cauze mai bune, pe criză! „M-am gândit să mă adresez dumneavoastră, pentru că nu vreau să fac rău la nimeni, dar nici fraierită la nesfârșită nu mă pot lăsa de fostul meu patron. Am lucrat la o firmă din martie 2007. Problema e că mi s-a deschis cartea de muncă abia în ianuarie 2008, după ce eu am făcut un pic de scandal. Tot ce știu este că s-a operat în ea o creștere de salariu, la toți angajații, deci presupun că și la mine, în iunie 2009. Acum firma are probleme, cu puțin noroc mi-am găsit ceva în altă parte, dar de la firmă mi s-a spus că nu pot să-mi închidă cartea de muncă pentru că patronul le-a interzis să depună ștatele de plată pe 2009 din cauza crizei, ca să nu dea faliment. Cei de la noua firmă îmi cer cartea de muncă, iar eu nu știu cum să procedez ca să nu ratez ocazia de a mă angaja. Vreau să vă spun, sincer, că haosul din cartea de muncă m-a albit, pe bune! Și când spun asta, vă rog să mă credeți că din cauza stresului teribil pe care îl am mi-am pierdut încrederea în oameni. Poate că pare o copilărie, dar, totuși, am mâncat o pâine de la vechea firmă, bună – rea, cum a fost ea, și nu aș vrea să fac rău nimănui. Mă puteți ajuta să aflu cum pot să rezolv pașnic problema, că trebuie musai să-mi iau cartea de muncă? E vorba și de viitoarea mea pensie, până la urmă, dacă o mai apuc! Cu stimă” - C.C., 42 ani. v v v Situația pe care ne-ați relatat-o se compune, într-adevăr, dintr-o serie de nereguli, lucru confirmat și de ITM, potrivit căruia nu depunerea ștatelor de plată este cea mai mare greșeală a patronului dumneavoastră. Cea dintâi neregulă constă în faptul că deși v-ați angajat în 2007, vi s-a făcut contract de muncă abia în anul următor, ceea ce presupune că ați lucrat la negru până la momentul deschiderii carnetului de muncă. Chiar dacă nu doriți să-i faceți rău fostului dumneavoastră angajator, având în vedere situația în care vă aflați veți fi obligată să sesizați, în cele din urmă, Inspectoratul Teritorial de Muncă referitor la acest prim aspect. Și cum urmare sesizării dumneavoastră, ITM-ul va demara un control la firma respectivă, patronul va trebui să prezinte ștatele de plată pe toată această perioadă și să dea o serie de alte explicații legate de declarațiile privind contribuțiile către CAS, CASS, șomaj etc. Corect ar fi să-i spuneți verde în față patronului că, dacă nu vă rezolvă pe cale amiabilă problema, cu mijloacele pe care le are la dispoziție, singura soluție vă rămâne să-l reclamați instituțiilor competente, pentru că este vorba despre o problemă extrem de importantă pentru dumneavoastră. Dacă nici această formulă nu o să funcționeze, fie îl reclamați la ITM, fie îl acționați în instanță, având avantajul că pentru litigiile de muncă nu se plătec taxe.