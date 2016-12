Haos de Constanţa. PIAŢA TOMIS III, curată babilonie!

6

acesta e primarul ales de pensionari,bunicii,strabunicii sau parintiii unora si de unii pomanagii si semianalfabeti

el caruia putin ii pasa de politia locala pe care o are in subordine si el care ,prin viceprimarii sai si alti oameni din primarie si din clanul mazare au incheiat un pact tacit cu politia Cta (cunoscuta pt neimplicare si coruptie in unele sectii) sa nu se bage fiecare in treburile clanului celuilalt?:))..cum de aici sau din alte chestiuni ca haitele maidaneze '' nu ii iese'' nimic normal ca nu il intereseaza sa faca ceva; in tarile occidentale sau america primarul ia la intrebari politia locala in fiecare luan, ce au facut pt cetateni?? sau cum au luptat cu fenomenul infractional..?!?!?dar cum sa faca asta unul care doarme mai mult prin cluburi si spelunci,unul care are ca votanti interlopi sau paraziti sociali care fac infractiuni marunte si unul care pleaca jumate din an in afara orasului si tzarii?pai DACA IN CHESTIUNIE DE VIATA SI SIGURANTA PERSONALA-INFRACTORII SI CAINII MAIDANEZI- PUTZIN II PASA DE CE L-AR DUREA LA BASCA(ROSHIE DE REVOLUTIONAR CHE GUEVARZA) DE CE L-AR INTERESA PRETZUL URIAS AL CALDURII?Asa ca nu mai bociti atat dezastrul orasului,voi l-ati votat,voi sa aveti mazare for ever!pardon mazare per siempre;))