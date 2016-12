SEMNALE

„Halal notar, să-mi dărâme casa pentru o nenorocită de hârtie!“

La înstrăinarea oricărui bun imobiliar (casă, apartament sau teren), indiferent dacă este vorba de donație, vânzare-cumpărare, succesiune, partaj sau precontract de vânzare-cumpărare, cadastrul trebuie refăcut ori de câte ori apar modificări de natură imobiliară. A moștenit o casă părintească, iar succesiunea a dezbătut-o acum doi ani, fără ca notarul să-i atragă atenția că ar fi vreo problemă cu actele locuinței moștenite. Între timp, A. Alecu (57 ani), neavând copii, s-a hotărât să doneze casa moștenită unei rude, cu clauză de întreținere. „Dacă nu se îmbolnăvea soția, nu făceam eu treaba asta, că nu sunt chiar bătrân. Problema e că după ce am moștenit casa am ridicat o mansardă, nu e cine știe ce, dar arată frumos. Nici prin cap nu mi-a trecut că trebuie să iau de la primărie altă autorizație de construcție, darămite cadastru și intabulare! Toate astea le-am aflat de la notar, când m-am dus cu actele și cu nepoata mea ca să facem donația cu clauză de întreținere pe viață. Notara a început să mă întrebe dacă am făcut vreo modificare la casă după moștenire. I-am zis de mansardă și mi-a cerut autorizația de construcție, ca să facă actul de donație corect. Am rămas interzis când mi-a spus că fără autorizația asta o să mi se demoleze mansarda, așa că să fac bine și să cer de la primărie măcar acum, să explic că n-am știut. Eu sunt o fire mai agitată, mă aprind iute, după aia mă mai liniștesc. Când am văzut că notarul nu vrea și nu vrea să-mi facă actele, că pe lângă autorizație e nevoie și de cadastru, și de intabulare pe nenorocita asta de mansardă, am intrat în fibrilații. Degeaba i-am explicat că eu nu vând, nu iau nici un ban pe casă, e doar o donație, că deja am cadastru și intabulare la casă, pe care chiar dânsa le-a văzut când am făcut moștenirea după maică-mea, tot nu s-a lăsat. Eu iar am făcut urât, iar dânsa mi-a spus că mansarda făcută ilegal se dărâmă. Halal notar, să-mi dărâme casa pentru o nenorocită de hârtie? O fi criză, dar chiar așa să jumulești omul de bani pentru hârtii la dublu? Știe orice om cât costă în ziua de azi hârtiile astea! M-am dus la alt notar și am reclamat ce-am pățit, dar mi-a zis că nu se bagă peste colegii lui. Nu știu ce să fac, sunt speriat rău, mi s-a tăiat și din salariu, stau prost cu banii, dar fără acte n-am curaj să bag pe cineva în casă, s-au întâmplat atâtea. Am nevoie de ajutorul dumneavoastră, sunt abonat și vă rog să mă lămuriți ce e bine pentru mine în situația asta. Vă mulțumesc, cu stimă!”. Cadastrul se actualizează ori de câte ori e nevoie În principiu, cadastrul și intabularea sunt formalități ce trebuie îndeplinite atât la cumpărarea unui teren, cât și a unei case – ne-a explicat consilierul juridic Carmen Gigică. Cadastrul este obligatoriu la orice act de înstrăinare a unui bun imobiliar, iar intabularea are aceeași funcție ca și cartea de identitate pentru o persoană. Înscrierea se face la Registrul de Carte Funciară și este foarte importantă, iar dreptul de proprietate devine opozabil față de terți abia după ce se realizează intabularea (practic, după realizarea acestei etape o persoană devine efectiv proprietarul unui imobil). Optați între amendă sau demolare! Referitor strict la situația dumneavoastră, notarul, oricine ar fi el, nu poate fi suspectat de rea voință sau altceva întrucât este prima persoană obligată să respecte legea atunci când i se solicită documente atât de importante pentru client. Deci, pentru că ați ridicat mansarda fără autorizație de construcție (ceea ce înseamnă că automat ați plătit și un impozit mai mic la bugetul de stat), va trebui să plătiți primăriei pentru această, să-i zicem scăpare, o amendă de circa 3.000 – 4.000 lei. Dacă veți refuza să plătiți amenda în termenul fixat de primărie, potrivit legii, următorul pas va fi demolarea construcției ridicate ilegal. În situația în care veți opta pentru plata amenzii, în continuare, va trebui să depuneți la primărie toată documentația necesară obținerii autorizației pentru mansardă (proiect etc.), apoi să luați legătura cu un inginer geodez, pentru refacerea cadastrului, respectiv a intabulării, în funcție de noua structură a locuinței. Abia după ce veți intra în posesia tuturor acestor acte veți fi în legalitate și veți putea solicita oricărui notar perfectarea actelor de donație cu orice clauză doriți dumneavoastră.