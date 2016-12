Haina îl face pe om? Eşti ceea ce porţi?

Haina îl face pe om? Ești ceea ce porți?

Cum te îmbraci nu e tot ceea ce contează, însă ținuta vestimentară ne poate afecta imaginea de sine și felul cum suntem tratați de cei din jur, făcându-ne să ne simțim mai prost sau mai bine.Vechiul proverb „Haina îl face pe om!” a funcționat dintotdeauna, fiind dovedit faptul că, până la proba contrarie, ai mai mult succes în orice mediu și ești privit cu alți ochi dacă ești îmbrăcat la patru ace. Așadar, psihologii au ajuns la concluzia că ținuta vetimentară este răspunzătoare de prima impresie pe care o face o persoană, chiar dacă mai circulă expresii de genul „Nu contează cum arăți pe dinafară, ci pe dinăuntru!”. Tot psihologii spun că hainele oferă identitate și influentează semnificativ starea de spirit, iar felul în care o persoană se îmbracă îi poate afecta imaginea de sine și relația cu cei din jur, chiar și nivelul de succes pe care îl va avea.Judecați după îmbrăcăminteAșadar, îmbrăcămintea poate transmite o stare emoțională sau o schimbare în atitudinea unei persoane, poate reda încrederea de sine, spune și psihologul Alina Pandrea. Iar Alexandra F., o cititoare a ziarului nostru, a ajuns la concluzia că oamenii chiar îi judecă pe cei din jur după felul cum se îmbracă, iar asta i se pare nedrept. Înțelege că o ținută adecvată este foarte importantă și la locul de muncă, dar i se pare exagerat ca aspectul exterior, mai ales în cazul femeilor, să primeze în ascensiunea profesională, în atenția pe care ți-o acordă cei din jur, indiferent de locul în care te afli: „Recent, mi-am schimbat locul de muncă, angajați mulți, haine de firmă, altă lume… Cu hainele mele modeste nu mă mai simt bine nici în pielea mea, nici în fața colegilor sau a șefilor, mă simt inferioară și, pe bune, nu sunt tratată ca ele… Soțul e setat că în viață contează cum te porți și ce ai în cap, nu țoalele de pe tine, că tot eu o să câștig până la urmă, am ajuns să ne certăm din cauza asta, îl simt gelos. În atâția ani, am simțit și eu, pe pielea mea, că și în locurile publice, oamenii bine îmbrăcați au prioritate, chiar dacă stau cum stau cu intelectul... Până și infractorii profită de concepțiile astea și se îmbracă elegant, cu diplomatul sub braț, ca să nu atragă atenția asupra a ceea ce sunt, de fapt. Aș vrea să depășesc starea asta până nu intru în depresie!”.Femeile și bărbații privesc hainele diferitDeși hainele influențează atitudinea unei persoane, bărbații și femeile au atitudini diferite vizavi de haine, precizează psihologul. De asemenea, îmbrăcămintea are o semnificație diferită nu doar în funcție de sex, ci și de vârstă. Însă, psihologul menționează că, pentru ambele sexe, hainele aduc sau nu beneficii bunei dispoziții, iar tinerilor le permit să își exprime identitatea personală și socială cu mai mult aplomb. Totodată, în timp ce majoritatea bărbaților aleg hainele pe criterii funcționale, femeile se folosesc de accesoriile vestimentare pentru a relaționa mai bine cu cei din jur. Poate că asta le atrage atenția, în mod special bărbaților geloși, unii mergând până acolo încât să le interzică partenerelor ținute care li se par nepotrivite sau provocatoare.Starea de spirit, serios zdruncinatăPsihologul este de părere că îmbrăcămintea nu ar trebui să definească o persoană, însă, în realitate, îmbrăcămintea contează. De aceea, fiecare ar trebui să facă un pic de efort pentru a-și clădi o atitudine încrezătoare și cu ajutorul hainelor, fiind mai important ca fiecare să-și impună felul în care vrea să fie perceput de cei din jur, decât să o facă alții în locul lui. Iar pentru asta, nu trebuie să fii expert în modă, ci să alegi îmbrăcămintea care conferă o atitudine pozitivă, puternică. Apoi, contează enorm, pentru impresie, ca hainele să aibă mărimea potrivită, căci îmbrăcămintea prea mică, hainele demodate, uzate, pot transmite atât purtătorului, cât și celor din jur, o suită de mesaje negative. Însă, este obligatoriu ca garderoba să fie adaptată în funcție de situație! De aceea, fiecare ar trebui să fie selectiv, pentru că, ne place sau nu, hainele pot avea un impact sever asupra purtătorului. Iar dacă alegerea eșuează, nu se va reuși transmiterea unei imagini corecte despre acea persoană, care va fi judecată după felul cum este îmbrăcată. Deși o ținută la patru ace nu înseamnă, nici pe departe, haine de firmă, scumpe, dintotdeauna, aspectul exterior a fost cu un pas înaintea altor criterii de catalogare a unei persoane, dovadă că, din cele mai vechi timpuri, au circulat tot felul de povești savuroase pe această temă.