Pentru sănătatea ta

Guta, boala gurmanzilor (2)

Ştire online publicată Joi, 13 Octombrie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

„Am înțeles că un bolnav de gută nu prea are voie carne. La vegetale are liber sau și aici sunt restricții?” (Viorel Ion).v v vStimate domnule Ion, medicul primar Ion Ieremia consideră binevenită întrebarea dumneavoastră, având în vedere că în cazul celor diagnosticați cu gută nu este permis consumul oricărui aliment de origine vegetală. În linii mari, se vor exclude salata, ceaiul, cafeaua, iar de cacao și leguminoase se va uza cu moderație. De asemenea, în funcție de particularitățile fiecărui caz, se pot interzice și alimentele bogate în acid oxalic: sfecla, ciuper-cile, gulia, varza, fasolea albă și mazărea. Nici alimentele grase, care pun la muncă excesivă ficatul și rinichiul, nici alcoolul nu au ce căuta în alimentația unui suferind de gută. Nepermise sunt și alimentele care fac poftă de mâncare, condimentele în exces, sosurile.Pentru mai multe relații, dar și în scopul recomandării unui regim de viață și alimentar, specialistul atrage atenția că este obligația fiecărui pacient să țină legătura cu medicul curant, căruia să-i solicite o listă cu alimentele permise și nepermise în astfel de situații. Totul, din cauză că fiecare organism are particularitățile lui, iar cei diagnosticați cu gută trebuie să fie extrem de atenți la ceea ce mănâncă.