Gunoiul, la gunoi trage…

Ştire online publicată Miercuri, 19 Octombrie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Se știe, dacă azi arunci la întâmplare o pungă de gunoi, nu va trece mult și în jurul ei vor apărea altele. Cum s-ar zice, gunoiul la gunoi trage! Și în felul ăsta grămada crește ca un Făt Frumos! Toți știm că problema asta, putem spune tipic românească, e tare veche: atât periferiile, zonele mai ascunse, clădirile abandonate, dar și locurile din buricul târgului reușesc să atragă mizeriile, încât ele ar putea concura cu brio cu magneții veritabili.Ține de educație, crede Iulia Moscu (39 ani), de conduita civică a fiecăruia. Iar acolo unde cei șapte ani de acasă lipsesc, cititoarea noastră crede că ar trebui să intervină amenzile: „Drastice, cât mai drastice, să ne învățăm odată minte! Iar cei care n-au bani, să presteze în folosul comunității. De exemplu, să curețe cloaca Tăbăcărie! Dar n-are cine să le ceară!”.Ce-i de făcut atunci când tonul unei asemenea atitudini îl dau chiar cei care se ocupă de salubritatea orașului? Este întrebarea la care cititoarea noastră caută un răspuns: „Recent, așteptam la semaforul din intersecția Trocadero, unde sunt două europubele frumoase, una pentru hârtie, alta pentru plastic. Bună idee! Tocmai atunci a oprit o mașină neagră super de la Polaris, au cobo-rât două persoane, apoi au pus tehnica în funcțiune și au ridicat pubela cu hârtie ca s-o golească. Probabil că tehnica asta are lipsuri, că foarte multe hârtii, dar și ambalaje din plastic, gutui și alte materiale neidentificabile au zburat care încotro”.Apropo de sintagma „Gunoiul la gunoi trage!”, la câteva secunde, femeia a observat că un domn a aruncat șervețelul pe care tocmai îl folosise: „I-am spus de la obraz că nu e bine ce face și mi-a răspuns: «Ce mai contează o hârtiuță în plus? N-aveți altă treabă?»”.De atunci, cititoarea noastră se tot întreabă dacă vreo societate s-a educat prin închiderea ochilor?