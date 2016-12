Gunoiul de sub preş…

Punctul pe „i“

Gunoiul de sub preș…

Ştire online publicată Vineri, 07 Octombrie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Elevi, profesori, părinți, toată lumea este interesată de promovarea cu note cât mai mari a bacalaureatului, pentru că astfel șansa de a intra la o facultate pe locurile fără taxe crește. Din păcate, un bacalaureat… cinstit, cum se dorește considerat cel din acest an, a afectat serios nivelul notelor obținute. Cristina Măgură, ca părinte, este bulversată de propunerea unor politicieni de a ascunde gunoiul de sub preșul învățământului românesc și implicit al examenului de bacalaureat și de a le acorda… o șansă celor care nu l-au promovat de a putea urma o facultate: „Din punctul meu de vedere, această oportunitate nu ar face decât să dea apă la moară celor care nu au chef de carte. În fond, de ce ar mai fi nevoie de diplomă, dacă se poate și fără ea? Cu alte cuvinte, ne-am întoarce de unde am plecat…”.Cititoarea noastră consideră că dacă o asemerea propunere va fi susținută și materializată, ea ar reprezenta „o nouă crimă, poate chiar mai odioasă” decât cea care a sugrumat sistemul educațional românesc de la Revoluția din de-cembrie încoace. Ea îi suspectează pe cei care nici măcar în ceasul al doisprezecelea nu doresc însănătoșirea învățământului românesc „că mor de grija universităților private, care s-au trezit fără… clienți, fără să se gândească la calitatea… specialiștilor pe care-i vor da aceste facultăți, multe dintre ele cu tinichea de coadă…”.Având în vedere că se prefigurează posibilitatea ca, indiferent de cât înveți, poți să fii student, cititoarea noastră crede că se impune o campanie la nivel național sub următorul motto: „Nu mai ascundeți sub preș gunoiul din învățământul românesc!”