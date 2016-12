Gunoaiele Constanţei, puse la dospit?

Gunoaiele Constanței, puse la dospit?

Cine și-ar fi imaginat că mormane întregi de tot felul de resturi ar putea prinde rădăcini până și pe malurile Portului turistic Tomis, sluțind, de multă vreme, panorama spledidă a locului? Și, totuși, realitatea demonstrează că în ciuda intervențiilor oamenilor din zonă pe lângă autoritățile locale, mizeria pare sortită eternității în acest perimetru. De ani de zile, nivelul de poluare al Constanței crește. Iar dacă, în disperare de cauză, oamenii doresc să participe, cu propriile forțe, la purificarea aerului pe care îl respiră, nesprijiniți de autorități, eforturile lor sunt sortite eșecului. La această concluzie a ajuns și Daniela Sârbu, care locuiește pe strada Callatis, însă curtea sa are o ieșire care dă în strada Sulmona. Femeia nu înțelege cum este posibilă atâta nepăsare din partea inspectorilor primăriei, care, deși au fost invitați de nenumărate ori, și direct, de cetățenii zonei, și prin intermediul presei: „Să urmărească, ajutați și de Poliția locală (ne implicăm și noi, dacă e cazul!), ca să-i depisteze pe nesimțiții care au transformat malul portului într-o rampă de gunoi, apoi să fie amendați așa cum merită. Gunoaiele se aruncă în capătul străzilor Callatis și Sulmona, care apoi sunt antrenate de ploi, vânt și împrăștiate pe malurile abrupte ale portului, de unde nu putem să le mai curățăm, oricât am vrea. Doar să facem alpinism, atât de abrupte sunt malurile astea. Problema e că se aruncă și cadavre de câini și pisici… Iarna e mai suportabil, însă vara, din cauza căldurii, mirosurile de la animalele moarte ne intră în suflet. E un focar de infecție groaznic. Chiar nu există nicio soluție pentru curățarea zonei? Repet, zona e prea abruptă, iar noi suntem legați de mâini și de picioare, suportăm mizeria, n-avem cum să ne ajutăm singuri!”.Loc periculos pentru copii„Mai avem o mare problemă! Uitați-vă cum se cască hăul în capătul străzii Callatis și nu se pune un parapet ca să ne protejeze măcar copiii! Sau să facă un gard, poate n-o să mai arunce nici gunoaiele… Dacă nu era periculos, ne-ar fi despuțit ecologiștii!”. (Felicia Datcu).Se simt părăsiți de autoritățiMaria Nedea știe că gunoaiele au ajuns ca un blestem peste Constanța, că dăm cu nasul în ele unde nu ne așteptăm. Cum este și zona despre care discutăm astăzi: „Aceeași vină o au și nesimțiții, și autoritățile care au obligația să-i depisteze și să-i amendeze la sânge. Găsește Poliția un infractor și în gaură de șarpe și nu poate să-i descopere pe ăia care și-au făcut obiceiul să arunce gunoaiele, noaptea, pe malul portului? E clar că nu le pasă. Sentimentul meu e că suntem singuri, părăsiți de cei plătiți să ne facă viața mai bună! Primăria ne ia banii pe impozite, în rest, Dumnezeu cu mila…”.Categoric supărată pe lipsa de educație a unor „conaționali” se declară și Silvia Tincu. Iubește mult această zonă, a crescut aici și nu s-ar muta în altă parte a orașului, deși suportă din ce în ce mai greu neputința că nu poate schimba ea însăși lucrurile. Prin amplasament și infrastructură, Portul turistic Tomis rămâne o zonă extrem de atractivă a Con-stanței, atât pentru localnici, cât și pentru turiști. Un motiv în plus pentru ca oamenii care locuiesc în această emblematică zonă a orașului să spere că semnalul lor de astăzi nu se va mai lovi de indiferența autorităților, ca până acum.