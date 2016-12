GRIJĂ MARE: Ce riscaţi dacă renunţaţi la repartitoare

GRIJĂ MARE: Ce riscați dacă renunțați la repartitoare

Dacă v-ați propus să renunțați la repartitoarele de costuri pentru căldură și locuiți într-un bloc contorizat, ar trebui să știți dinainte că vă așteaptă facturi enorme, la care se adaugă un procent de 10 la sută.Adepții repartitoarelor pun controversele privind acest subiect mai degrabă pe seama formulei alambicate de calcul, fără legătură cu tehnica în sine. Cei autodeclarați "antirepartitoare" susțin că sunt inutile și vor să scape de o grijă în plus: "Nu pot eu să stau cu ochii pe ceas și să închid robinetul cu un sfert de oră înainte să aerisesc sau să nu usuc rufele pe calorifer. Știutorii spun că din cauza asta n-am niciun avantaj financiar de pe urma repartitoarelor, sunt instrucțiuni speciale ca să faci cu adevărat economie. Dacă e așa, de ce n-aș scăpa de ele? Numa’ că mi s-a spus că mă așteaptă un drac și mai negru, la cât de scumpă e gigacaloria. Plus încă 10 la sută că așa spune legea, calculat tot de firma de repartitoare. Din moment ce rup contractul cu ei, nu înțeleg de ce tot ei calculează întreținerea. Pot să recuperez ceva din investiția asta, care m-a costat 700 de lei?" – este dilema cititoarei noastre Elena Narcis, pentru care folosirea corectă a repartitoarelor este o corvoadă pe care n-o mai suportă.Pentru ca această investiție, cu avantaje evidente, să-și atingă scopul pentru care a fost gândită, Mihai Ulmeanu, vicepreședinte în cadrul Uniunii Asociațiilor de Proprietari precizează că beneficiarii nu trebuie să ignore nicio instrucțiune de folosire. Cât privește persoanele pentru care acest lucru este o corvoadă, într-adevăr, în astfel de situații, investiția nu se prea justifică, existând riscul să se plătească facturi mari.Cât privește calculul consumului de căldură pentru cei care au renunțat la repartitoare, deși unora li se pare bizar, din moment ce au reziliat contractul, acesta se va face, în continuare, tot de către firma care a instalat și administrează repartitoarele. Motivația: aceasta dispune de programul de calcul și introduce automat toate datele.Ordinul ANRSC nr. 343 din 2010 arată că într-un bloc dotat cu repartitoare de costuri pentru căldură, persoanele care, din tot felul de motive, doresc să renunțe trebuie să știe, din start, că vor avea de plătit cel mai mare consum pe metru pătrat al unui consumator cu aceeași suprafață utilă, cu repartitor, la care se adaugă un procent de 10 la sută. Ordinul ANRSC nu arată de ce s-a optat pentru această metodă de calcul, dar se poate presupune că cei cu repartitor închid măcar un robinet, pe când cei fără repartitor lasă robinetele deschise la maximum și consumă mai mult.Este greu de crezut că o persoană interesată să-și monteze în locuință repartitoare va recurge la achiziționarea unora deja folosite, mai ales că această operațiune se face prin intermediul unor firme autorizate. De aceea, tot firma care le-a montat în blocul respectiv ar trebui întrebată dacă are disponibilitatea să cumpere repartitoarele la care se renunță.S-a ajuns la concluzia că greșeala cea mai frecventă care-i întoarce pe locatari împotriva repartitoarelor este că atunci când deschid ferestrele, nu respectă întru-totul instrucțiunile. Pentru eficiență maximă, robinetul caloriferului trebuie închis cu cel puțin un sfert de oră înainte înainte de a des-chide fereastra. Dacă nu se procedează așa, căldura se pierde, se încălzește aerul de afară și, automat, costul facturii va fi mai mare, iar utilizatorul se va gândi că a fost păcălit la calcul etc. Reprezentantul UAP consideră că unii utilizatori ignoră instrucțiunile de exploatare corectă a repartitoarelor, deși, la instalare, firma care se ocupă de instalarea lor este obligată, prin contract, să dea fiecărui utilizator o broșură tipărită cu toate instrucțiunile de exploatare corectă. Iar dacă nu o face, să se plângă președintelui asociației. Pe de altă parte, și firma de repartitoare are dreptul să rezilieze contractul clientului care nu plătește cheltuielile de service.