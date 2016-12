Ghidul unei fripturi reuşite

Ghidul unei fripturi reușite

Ştire online publicată Miercuri, 27 Iunie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Unul dintre secretele unei fripturi perfecte este și timpul dedicat frigerii. De aceea, este foarte bine să știți cum se face verificarea fripturii, astfel încât să nu fie nici prea arsă, nici nefăcută: Așadar, pentru a verifica dacă friptura dumneavoastră este făcută, folosiți un termometru de bucătărie (temperatura internă a cărnii ar trebui să fie 52 grade pentru vită, 60 pentru miel, 70 pentru vânat și pui, 75 pentru porc).Dacă nu aveți termometru, înfigeți un cui bine curățat în partea cea mai groasă a cărnii, scoateți cuiul și puneți degetele pe el. Dacă este rece, carnea este în sânge; dacă este cald, carnea este medie, iar dacă este fierbinte carnea este bine făcută. Vita și mielul se pot servi și în sânge sau mediu făcute, peștele, cu excepția tonului sau a somonului, carnea de pasăre și cea de porc se consumă doar bine făcute, fără să fie prea uscate sau arse.O altă metodă de verificare este înțeparea fripturii în ce mai groasă parte a cărnii, dacă se străpunge ușor, iar lichidul care curge este limpede și transparent, friptura este gata.Alte trucuri utile:Păsările întregi se gătesc cu picioarele legate, cele umplute se cos sau se acoperă cu un capac (ceapă, ardei, etc., în funcție de umplutură). Puiul/curcanul trebuie stropit cu sosul din tavă.Rața gătită întreagă sau doar pieptul ei se crestează ușor la suprafață, sub formă de romburi, pentru a permite grăsimii să se scurgă.Dacă gătiți carne grasă (porc, rață, etc.), folosiți o tavă cu grătar sau grătarul cuptorului poziționat deasupra tăvii lui. Puneți carnea pe grătar iar desesubt, în tavă, cu două degete de apă și câțiva căței de usturoi, cartofii sau alte legume curățate și tăiate corespunzător. Garnitura va fi gata în același timp cu friptura și va împrumuta din gustul ei.Nu înțepați prea mult carnea deoarece sucurile din carne se vor scurge, iar friptura se va usca. Pentru a preveni arderea cărnii, în special a celei cu multă grăsime, porc cu tot cu șoric, rață, acoperiți carnea cu folie de hârtie pergament în a doua parte a procesului de gătire sau cu fâșii de slăninuță sau prosciutto, pe care le dați la o parte când serviți friptura.Sosuri rapideDacă nu aveți idee de sosuri, puteți folosi ca bază sosul în care ați gătit friptura, numit jiu. Scoateți friptura, puneți tava pe foc și adăugați un pahar de vin alb să desprindeți resturile de friptură (răzuiți bine) și strecurați zeama din tavă. Faceți un rântaș din cantități egale de făină și unt (axprimativ 25 de grame din fiecare). Topiți untul, adăugați făina și rumeniți-o ușor amestecând cu telul. Adăugați zeama din tavă până obțineți un sos consistent. Asezonați cu sare, piper și, eventual, în funcție de tipul fripturii, cu puțină nucșoară rasă. Puteți să-l îmbunătățiți cu smântână dulce sau fermentată (grasă, peste 18%, deoarece cea slabă se taie), o lingură de muștar etc. Dacă sosul e prea gros sau zeama de carne este prea puțină adăugați supă de carne sau legume; de vită pentru fripturile de vită, miel, vânat, iepure sau de pui/legume pentru cele de rață, pui, pește.