Ghidul pacientului european

Ştire online publicată Joi, 01 Decembrie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

„Cineva din familie a fost diagnosticat cu o boală incurabilă și toți ai casei ne-am vorbit să nu-i spunem adevărul, ca să nu o demoralizăm. A simțit ea că ceva nu e în regulă și a cerut dosarul medical. De când a aflat diagnosticul e dărâmată și nu mai vrea să ia tratament. Asistenta care i-a dat dosarul spune că e obligată să facă asta, mai ales dacă o cere pacientul, că așa spun legile europene. Pot afla despre ce e vorba, că tare aș da-o în judecată” (Maria Dan).v v vAsistenta respectivă nu a făcut niciun abuz, cum ați fost dumneavoastră tentată să credeți, stimată doamnă Dan. Totul, din cauză că printre drepturile cetățenilor europeni definite de Cartea pacientului se numără și cel privind informarea corectă asupra stării sale de sănătate.Astfel, fiecare persoană are dreptul să primească toate informațiile referitoare la starea de sănătate, la serviciile de sănătate și cum să le folosească, precum și tot ce-i poate oferi cercetarea științifică și inovația tehnologică. Profesioniștii și toți furnizorii de îngrijiri de sănătate trebuie să ofere o informare personalizată pacientului, adaptat în special particularităților religioase, etnice și lingvistice.Aceste informații trebuie să fie ușor accesibile, înlăturând obstacolele birocratice, educând furnizorii de sănătate, pregătind și distribuind mate-riale informative.Pacientul are dreptul să-și vadă dosarul medical, să fotocopieze, să pună întrebări și să ceară corectarea eventualelor greșeli.De asemenea, un bolnav internat are dreptul la o informare continuă și detaliată, care poate fi garantată eventual de un tutore. Fiecare individ are dreptul la acces direct la informare asupra cercetărilor știintifice, farmaceutice și inovații tehnologice, fie din resurse publice, fie private, dacă aceasta îndeplinește criteriile de corectitudine și transparență.