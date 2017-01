Ghidul cumpărătorului european

Ştire online publicată Marţi, 07 Februarie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Orice site de comerț electronic este implicat în mod direct în prelucrarea unor date cu caracter personal. Fie că se cer în mod obligatoriu date cu caracter personal pentru înregistrarea utilizatorilor înainte de procesul de cumpărare, fie se cer datele doar pentru a permite plata sau pentru a trimite bunurile sau serviciile. Practic nu există nicio situație în care un site de comerț electronic să nu colecteze date cu caracter personal.În domeniul datelor cu caracter personal, mai puțin cunoscut în România la ora actuală, există și un act normativ, Legea nr. 677 din 21 noiembrie 2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, care stabilește condițiile generale cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, ce date pot fi prelucrate și ce obligații au cei care le prelucrează (operatorii).Conflictul cu marca înregistratăAlegerea numelui de domeniu care să apartina site-ului de comerț electronic are o importanță deosebită, mai ales că întreaga promovare a magazinului se va lega de această adresă de pagina web. De aceea este extrem de necesar ca, odată ales numele de domeniu, să nu existe în viitor nicio problema juridică în legatură cu folosirea lui.Dreptul de autor asupra elementelor din magazinIdeea de bază este că trebuie să ne asiguram că toate operele care sunt protejate de drept de autor care intră in site-ul nostru sunt în proprietatea firmei care gestionează magazinul sau pot fi utilizate de firmă fără restricții.Contractele onlineUn contract de tip click-wrap (adică acel buton de “Sunt de acord cu termenii” pe care îl apăsăm sau acea căsuță bifată atunci când suntem de acord cu niște termeni și condiții generale) este legal valabil și în România, atunci când se respectă condițiile impuse de lege, chiar dacă nu avem, din păcate, suficientă jurisprudență pentru a trage mai multe concluzii despre acest nou tip de contracte.Trimiterea bunului înapoiConsumatorul are dreptul de a denunța unilateral contractul la distanță, în termen de 10 zile lucrătoare, fără penalități și fără invocarea vreunui motiv. Singurele costuri care pot cădea în sarcina consumatorului sunt cheltuielile directe de returnare a produselor.