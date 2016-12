Ghidul cetăţeanului European

Ghidul cetățeanului European

Ştire online publicată Sâmbătă, 17 Decembrie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

„Pot să știu ce obligații au firmele care fac vânzări online, ca să știu cum să mă protejez. Văd că se fac tot felul de escrocherii, și cu cardurile…” (Anamaria Dimitriu).xxxPentru Uniunea Europeană a aprobat noi reguli privind cumpărăturile online. Astfel, deținătorii unui magazin online vor avea de respectat noi norme, iar cumpărătorii care achizitionează produse de pe internet vor avea noi drepturi, conform actualelor reguli aprobate de Parlamentul European.l Cea mai mare preocupare privind vânzările pe Internet între statele membre ale Uniunii Europene era până acum diferența dintre reglementările aplicabile în fiecare dintre aceste state.l Noile reguli stabilite de Uniunea Europeană privind cumpărăturile online se vor aplica în toate statele membre ale Uniunii, eliminând astfel această barieră.l Pentru consumatori, noile reglementări prevăd că aceștia vor avea dreptul să se răzgândească și să returneze produsele achiziționate dintr-un magazin online în termen de două săptămâni, iar dacă produsul nu le este livrat în termen de 30 de zile, să renuntțe la comandă.l De asemenea, banii plătiți de client pentru produs trebuie returnați acestuia în termen de 14 zile, dacă acesta s-a răzgândit și a anulat comanda plasată.l Dreptul de a putea face cumpărături în deplină cunoștință de cauzăl O altă măsură importantă prevede că magazinele online sunt obligate să furnizeze clienților informații detaliate privind datele de contact, precum și asupra produselor comercializate, astfel încât toți clienții magazinelor online să știe exact ceea ce cumpără, iar taxele ascunse vor fi complet interzise.Livrarea și responsabilitatea asupra coletuluil Termenul de livrare este un punct sensibil pentru orice client al unui magazin online, întrucât orice client dorește să primească produsul comandat la timp.l Conform noilor reglementări, orice bun comandat la distanță trebuie livrat clientului în maxim 30 de zile, în caz contrar consumatorul având dreptul să anuleze comanda.Responsabilitatea privind eventualele distrugeri ale marfurilor in timpul livrarii sau a pierderii va reveni, conform noilor reglementari, comerciantului.Normele vor trebui puse in aplicare in maxim 2 ani de la intarea in vigoare de catre toate tarile membre UE.