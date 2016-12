„Gelozia şi invidia i-au luat minţile!“

„Gelozia și invidia i-au luat mințile!“

Cândva, a crezut că poate păstra tot ce are pentru întreaga viață, fără să-și piardă bunătatea. Gelozia și ambiția nemăsurată i-au demonstrat însă că mezalianța dintre inteligență și bunătate este o problemă complicată! Atât de complicată, încât și-a uitat propriul părinte! V. Ion (71 ani) a fost și mamă și tată pentru unica sa fiică, Ana, în vârstă de 39 de ani, manager al unei firme care chiar dacă nu mai are succesul de dinaintea crizei, face față cu brio haosului economic actual. Poate că șocul bătrânului ar fi fost mai mic dacă relația pe care a avut-o cu fiica sa, de-a lungul anilor, nu ar fi fost una specială, fără conflicte majore. „Din ce în ce mai des mă întreb ce mai caut eu în această lume mare, în care mă simt de la o zi la alta mai singur. Probabil că viața are un sens pentru fiecare și eu nu am cum să mă opun. Dincolo de orice, însă, fără dragoste nimic nu e posibil. De iubire am și eu nevoie și acesta este și motivul pentru care mi-am luat inima în dinți pentru a-mi spune povestea. Dar de iubirea unicei mele fiice, o fată extrem de inteligentă, dar cu ambiții mari și mereu cu ochii în curtea vecinului! Deși am o vârstă la care ar trebui să fiu înconjurat de nepoți, singurătatea este stăpâna vieții mele de câțiva ani buni”. Deși părăsit, bătrân și bolnav, V. Ion a continuat să-și iubească fiica, ea fiind tot ce i-a mai rămas pe lume. Aceste sentimente l-au ajutat să pună pe seama efectelor crizei economice faptul că fiica sa pur și simplu a uitat de el, singura ei preocupare fiind studierea metodelor care să-i țină afacerea... deasupra altora: „Abia dacă mai îmi dă câte un telefon la săptămână, și ăla foarte scurt și răstit, și tot ea se plânge că o bate concurența. Are ea o fostă prietenă care trăiește cu fostul ei soț și nu suportă să aibă o firmă mai tare ca a ei, iar gelozia și invidia i-au luat mințile și-i ocupă tot timpul! N-o interesează că nu mă pot deplasa nici măcar până la magazinul din colț!”. Ar avea multe pe suflet, însă consideră că statutul de tată nu-i permite să intre „în amănunte delicate de familie”, dar nici nu se poate împăca la nesfârșit cu ideea că nepăsarea și indiferența vor fi singurele... cadouri din partea fiicei sale. Și-ar da bătrânețile pe mâna unui străin! Singurătatea, dorul, boala, neputința, dificultatea de a accepta realitatea l-au împins să opteze pentru o variantă la care nu s-ar fi gândit nici în cele mai negre perioade din viața sa: aceea de a-și da bătrânețile pe mâna unui curator! A considerat că numai apelând la serviciile unei persoane capabile să îngrijească un bătrân neputincios, căreia să-i transfere și agoniseala de o viață, fiica sa va avea „teren liber să se lupte cu rivala sa cât o să vrea și să verse toată invidia din ea!” Ar vrea să știe, cu ajutorul nostru, care sunt condițiile pentru ca o persoană vârstnică să poată cere instituirea curatelei și dacă, în situația în care fiica sa va scăpa din strânsoarea „ambițiilor deșarte”, va putea renunța, cu acte în regulă, la acel curator. v v v Varianta la care v-ați gândit, stimate domnule Ion, este luată în calcul de Codul Familiei, la capitolul privind „Curatela”, care, potrivit consilierului juridic Carmen Gigică poate fi instituită din următoarele motive: l Dacă, din cauza bătrâneții, a bolii sau a unei infirmități fizice, o persoană, deși capabilă, nu poate, personal, să-și administreze bunurile sau să-și apere interesele în condiții mul-țumitoare și, din motive temeinice, nu-și poate numi un reprezentant; l Dacă, din cauza bolii sau din alte motive, o persoană, deși capabilă, nu poate, nici personal, nici prin reprezentant, să ia măsurile necesare în cazuri a căror rezolvare nu suferă amânare; l Dacă o persoană, fiind obligată să lipsească vreme îndelungată de la domiciliu, nu a lăsat un mandatar general etc. Curatela poate fi desființată În legătură cu desfacerea curatelei, legea permite curatorului să ceară înlocuirea sa după trei ani de la numire. Pe de altă parte, dacă au încetat cauzele care au provocat instituirea curatelei, aceasta va fi ridicată de Autoritatea tutelară la cererea dumneavoastră, a curatorului sau chiar din oficiu. Așadar, nu veți fi legat pe viață de curator dacă dumneavoastră, la un moment dat, nu veți mai dori asta!