Gelos până şi pe canarul primit în dar de soţie

Psihologul te ajută

Gelos până și pe canarul primit în dar de soție

Specialiștii definesc gelozia ca un monstru care se naște și se alimentează din sentimentele noastre. Există mai multe tipuri de geloși, însă, dintre aceștia, gelosul posesiv nu se limitează doar la sexul opus al perechii sale. El urăște pe oricine trăiește în jurul persoanei iubite (părinți, surori, frați, câini, plante) și fură din timpul și din atenția acesteia. Totul, din cauză că nu suportă să ocupe locul doi în mintea partenerului său. „Sunt căsătorită de aproape trei ani și, în tot acest timp, soțul mi-a făcut mii de scene de gelozie, fără să se bazeze pe ceva adevărat. Este gelos pe primul meu prieten, un fost coleg de școală, care, întâmplător, locuiește în zona noastră, dar și pe părinții mei, pe fratele meu, pe prietenii mei. Cel mai tare mă chinuie de când am primit cadou, de ziua mea (12 martie), un canar extraordinar de frumos, de care, este adevărat, m-am atașat foarte mult. Atâta i-a trebuit ca să-mi reproșeze că nu-l mai iubesc destul, că țin mai mult la canar, din moment ce îi acord atâta atenție. Despre un viitor copil nici nu vrea să audă, de teamă că l-aș putea neglija pe el. Dacă ar fi după el, ar trebui să nu mai vorbesc cu nimeni și să nu plec nicăieri singură. Nici să muncesc nu mă mai lasă. M-am gândit să apelez la această rubrică pentru că e prea de tot cu gelozia asta a lui. Și tata a fost gelos, dar nu în halul ăsta, și eu sunt un pic geloasă, dar ce face el e de nesuportat. Vă mulțumesc din inimă și sper ca informațiile primite de la dumneavoastră să ne ajute într-un fel, că altfel e de rău cu căsnicia noastră“ - Anamaria Roxana D., din Constanța, 29 ani. v v v Psihologul Speranța Băcana ne-a explicat că gelozia, alimentată de sentimente multiple, în funcție de gradul de intensitate cu care se manifestă poate duce la schimbări de comportament și la tulburări psihice. Din păcate, există mult mai multe tipuri de geloși decât ne-am putea imagina, pe care le vom prezenta în continuare: l Posesiv: gelozia lui nu se reduce doar la sexul opus. Urăște pe oricine trăiește în jurul persoanei iubite (părinți, surori, frați, câini, plante) și fură din timpul și din atenția perechii sale. Nu suportă să ocupe locul doi în mintea partenerului său. l Ranchiunos: își suspectează mereu perechea că trăiește amintindu-și de vechile relații. Își imaginează tot ceea ce aceasta a experimentat cu alte persoane și suferă (i-ar fi plăcut să fie prima lui dragoste), întreabă ceea ce în realitate nu vrea să știe și nu tolerează să știe că i se ascunde ceva. l Invadator: îi invadează intimi-tatea, controlează agendele, um-blă prin corespondență, deschide mail-urile. Partea cea mai rea: atunci când victima spionajului îi reproșează acest lucru, gelosul spune: „Deci, vezi, ascunzi ceva!“ l Fără limite: are crize de gelozie pe nepusă masă, din orice lucru care i se pare suspect. Majoritatea reproșurilor lui nu au nimic de-a face cu realitatea, tot ce reușește este doar să complice relația. l Cel care abandonează: fără ca neapărat prietena lui să fi călcat strâmb, are impresia că aceasta îi este infidelă. Acest tip de gelos amenință că nu ar putea ierta vreodată trădarea și minciuna și că nici nu ar sta pe gânduri pentru a se despărți dacă ar afla despre o infidelitate. l Tăcutul: simte că dacă face o scenă de gelozie își arată nesiguranța. De aceea, pare să nu fie atins de gelozie atunci când perechea sa îi dă motive. Tace din orgoliu. O persoană care recunoaște că este geloasă și apelează la o consiliere psihologică are toate șansele să îmblânzească acest… monstru născut și alimentat din sentimentele umane.