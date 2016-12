Garanţii juridice conferite de UE

Ghidul cetățeanului european

Garanții juridice conferite de UE

Ştire online publicată Sâmbătă, 08 Octombrie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

„Tot aud că în calitatea de cetățean al Uniunii Europene, ca român, am și eu o grămadă de drepturi și garanții juridice. Sincer, eu nu mi le cunosc, nici nu știu unde să le caut. M-ar interesa ce obligații intră la garanții juridice, că am niște probleme juridice pe care nu reușesc să le rezolv de ceva timp. Vă mulțumesc!” (Victoria Galbenu). Pentru orice problemă cu privire la drepturile lor, cetățenii comunitari au la dispoziție serviciul EUROPE DIRECT. Europenii pot apela gratuit din orice stat membru numărul 00 800 6 7 8 9 10 11, pentru a-și afla drepturile sau pur și simplu pentru a afla ce trebuie să facă atunci când acestea sunt încălcate.Așadar, cetățenii comunitari dispun de mijloace jurisdicționale, dar și de metode pașnice pentru a-și apăra drepturile. Contrar aș-teptărilor, atunci când drepturilor europene au fost încălcate, cetățenii nu trebuie să se deplaseze până la sediul instituțiilor europene sau al Curții de justiție a Comunităților Europene.Pe de alta parte, Uniunea Europeană conferă cetățenilor săi și garanții juridice. Astfel, fiecare cetățean al Uniunii Europene aflat pe teritoriul unei țări terțe în care statul său nu are reprezentanți beneficiază de protecție din partea autorităților diplomatice și consulare ale oricărui stat membru, în aceleași condiții cu naționalii acelui stat.